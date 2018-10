Dovizioso reconoce que "la idea es retrasar el título a la siguiente carrera"

Motegi , 18 oct .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), segundo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP en 2018, ha reconocido en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Japón que "la idea es retrasar el título de Marc -Márquez- a la siguiente carrera".

"Igual llueve mañana y habrá que adaptarse, pero la idea es retrasar el título de Marc a la siguiente carrera pues hace muchas carreras que perdí mis opciones por el campeonato y lo que busco es volver a la senda de la victoria", explicó el italiano.

"El duelo del año pasado puede repetirse perfectamente; me impresionó más ver la carrera por televisión que disputarla, por la velocidad que demostramos y por lo que fuimos capaces de hacer", recordó Dovizioso de la lucha final con Márquez el año pasado en este mismo escenario y bajo la lluvia.

"Ésta puede ser una buena pista para Ducati, aunque está claro que Marc quiere ganar el título, pero estaría bien aplazarlo, aunque ya veremos cómo funcionan los neumáticos", explicó.

Dovizioso recordó la carrera de Tailandia, que perdió con Marc Márquez en la última vuelta y afirmó que "después de la carrera es fácil decir que se podría hacer algo mejor".

"La estrategia fue liderar la carrera hasta la última vuelta, lo ideal hubiera sido devolver inmediatamente el adelantamiento que me hizo en la curva cinco de la última vuelta, pero no pude, y no pude preparar la última frenada de la mejor manera, porque llegué un pelín lejos", comentó el piloto de Ducati.