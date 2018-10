Destacados "tories" piden a May que no sacrifique los objetivos del "brexit"

Londres, 18 oct (EFE).- Cinco exministros, entre ellos Boris Johnson, y un destacado diputado conservadores exigen a la primera ministra británica, Theresa May, que no "sacrifique" las posibles recompensas del "brexit" aceptando un mal acuerdo con la Unión Europea (UE), en una carta abierta publicada hoy por "The Telegraph".

Los firmantes -partidarios de un "brexit" duro o ruptura total con el bloque europeo- son, además de Johnson, David Davis, Iain Duncan Smith, Owen Paterson y Priti Patel, y el parlamentario Jacob Rees Mogg, e instan a May a "reenfocar" las negociaciones con Bruselas para conseguir un acuerdo de libre comercio al estilo del de Canadá, que respete los objetivos del voto por la salida de la UE de 2016, y recuperar el control sobre el dinero y las fronteras.

Señalan que el plan gubernamental, antes llamado de Chequers, que propone un mercado común de bienes con equivalencia regulatoria, "es defectuoso" y no cuenta con apoyo, y piden a la primera ministra que no ceda ante "otra versión" del mismo.

"Estamos cerca del momento de la verdad. El 'brexit' ofrece los premios de un futuro mejor, acuerdos de libre comercio globales e independencia política", escriben los políticos. "Pero si estas ganancias potenciales son sacrificadas por una intimidación de la UE o por la propia desesperación del Gobierno por obtener un acuerdo, el pueblo británico no nos perdonará", advierten los firmantes, que recuerdan los compromisos electorales del Partido Conservador.

En opinión de estos "tories", con buena disposición política, la tecnología actual permitiría evitar la imposición de una frontera estricta en la isla de Irlanda, principal escollo en las negociaciones entre Londres y Bruselas.

Consideran que la exigencia de que haya un plan de contingencia para asegurar que la frontera irlandesa siga siendo invisible si no hay acuerdo entre el Reino Unido y los Veintisiete "es innecesaria" y supone "una trampa" de la UE en la que no debería caer el Gobierno.

También urgen a May a "dejar claro que no atará al Reino Unido al purgatorio de una perpetua pertenencia a la unión aduanera de la UE, sea a través de un plan de contingencia o por cualquier otra ruta".