El cuñado de Matas admite que en la sede del PP balear había dinero negro

Palma, 18 oct (EFE).- El exgerente del PP balear y cuñado del expresidente Jaume Matas, Fernando Areal, ha admitido hoy ante el tribunal que juzga el caso Over en la Audiencia de Palma que en la sede del partido había dinero negro: "Había un poco de dinero opaco relativo a donativos. Sí que había, sí".

Areal, que fue gerente del PP balear entre 2003 y 2008, ha declarado hoy como testigo en el juicio sobre varios contratos públicos del Govern balear para beneficiar a la empresa de publicidad Over Marketing que hizo las campañas del PP de 2003 y 2007, en el que Matas ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que admitió los delitos de prevaricación, malversación y fraude.

El exgerente del PP ha dicho que si se produjeron abonos en negro al dueño de Over Marketing, Daniel Mercado, por la campaña del PP de 2003, los realizó él: "Si se hizo algún pago, lo hice yo".

Areal ha negado la implicación del exconseller de Interior y ex delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, para quien Anticorrupción pide una condena de 5 años en este juicio. Ha rechazado la versión que dio en el juicio el publicista cuando declaró ante el tribunal que cobró parte de la campaña en dinero negro de Areal y en una ocasión también de Rodríguez.

"Si se hizo algún pago, lo hice yo, pero ahora no recuerdo exactamente ni dónde, ni cuándo ni cómo. Puede ser uno, pueden ser dos", ha afirmado.

El cuñado de Matas, que en octubre de 2015 fue condenado por su propia confesión y conformidad a 1 año y medio de prisión y 15.000 euros de multa por delito electoral por pagar con dinero negro gastos de la campaña autonómica del PP de 2007, ha dicho hoy sobre esa condena: "Asumí sentencia de conformidad pero hay ciertas cosas en las que yo no tenía nada que ver".

Cuando el fiscal le ha recordado que prestó su conformidad a una sentencia que afirma que en una ocasión fue José María Rodríguez quien hizo un pago en negro a Mercado, Areal ha afirmado: "Que yo sepa el señor Rodríguez no tuvo que intervenir ahí absolutamente para nada".

"El señor Rodríguez no creo que lo hiciera y yo me responsabilizo de los pagos que se hacían en la sede, al menos esa era mi función", ha añadido.

También ha negado lo que admitió en la sentencia de conformidad de que se reunieron varias veces él, su cuñado Matas, Rodríguez y Mercado para acordar la forma de pagar parte de la campaña electoral del PP al publicista.

"No fue así porque en realidad yo no he tenido ninguna reunión con Daniel Mercado, ni con José María Rodríguez, que estuviésemos los tres ni con Jaime Matas. Sí puede que durante mi gestión se le abonase algo pendiente de 2003 y si se lo pagó a alguien se lo pagué yo, pero esta reunión no se tuvo", ha recalcado.

"Puede que haya tenido varias reuniones que viniesen a reclamarme dinero pero solo Daniel Mercado y yo", ha puntualizado.

Sobre los otros mecanismos de pago que admitió Mercado y que figuran en esa sentencia - que una parte Over lo cobró de empresas y otra de contrataciones públicas del Govern Matas- Areal ha dicho que no intervino. "Yo no he hecho eso", ha dicho.

Por dos de esos contratos para beneficiar a Over está acusada también en el juicio la esposa de Areal, la exdirectora general de Tecnología Encarnación Padilla, que ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que Anticorrupción reclama para ella una condena de 7 meses de prisión, sustituibles por multa de 3.360 euros y 11 años de inhabilitación.

Acerca de la sentencia donde admitió el delito electoral, Areal ha dicho: "Asumí a lo mejor lo que no debía haber asumido".

De todos los hechos probados que admitió en la sentencia condenatoria, Areal ha dicho hoy que reconoce los pagos irregulares realizados a la empresa Nimbus. También ha reconocido parcialmente pagos a Over: "Puede ser que alguno sí".

"Lo que yo deseaba ya era acabar con los problemas y con las causas y la mejor manera de acabar rápidamente era firmando esa sentencia de conformidad", ha asegurado ante el tribunal.