Carlos Fernández: "El Córdoba nos va a apretar y hay que salir concentrados"

A Coruña, 18 oct (EFE).- El delantero del Deportivo Carlos Fernández advirtió este jueves de que el Córdoba, su próximo rival, va a "apretar" a los blanquiazules el próximo sábado en El Arcángel y los coruñeses deben "salir concentrados" para contrarrestar a los andaluces, que son colistas en LaLiga 1/2/3 pero esta semana golearon al Elche (1-4) en la Copa del Rey.

"Hay que enfocar el partido como si fuera el último. Esa es la filosofía que tenemos desde principios de temporada. Ellos nos van a apretar y hay que salir concentrados, tener las ideas claras e intentar contrarrestar el arranque fuerte que van a tener", explicó en rueda de prensa.

El delantero auguró "un partido duro, como cualquiera en la categoría" e hizo hincapié en la goleada copera de los cordobeses.

"Jugamos fuera de casa, ellos vienen de ganar 1-4 en la Copa y creo que cada partido lo ven como oportunidad de crecer, de mejorar y delante de su afición nos lo pondrán muy difícil", indicó el jugador sevillano, que vuelve a su tierra y estará arropado por "mucha parte de su familia" y amigos.

Él afrontará el choque con los cordobeses en racha después de haberse estrenado como goleador con el Deportivo ante el Málaga (1-1) y haber aportado un triplete frente al Elche (4-0).

"Se estaba resistiendo un poco el gol, pero con paciencia, trabajo y constancia todo llega. Muchas veces son rachas. Al principio no estás afortunado y luego cuando menos lo esperas encadenas partidos con varios goles. Lo importante es estar tranquilo, aportar lo máximo al grupo y tener clara la idea de juego", declaró.

Carlos Fernández fue el último delantero del Deportivo en ver portería esta temporada, en la que todos los goles del equipo salvo dos fueron anotados por los futbolistas que juegan en punta.

"Hablamos a principio de temporada de que defensivamente el equipo estaba bien, que concedía poco, que encajaba poco y que quizá lo que faltaba era un poco más en ese juego de ataque era tener más fluidez. Creo que cada día estamos mejor", expuso.

Fernández indicó que el objetivo del equipo es intentar que fuera de casa se parezca "lo más posible" a la versión que está ofreciendo en Riazor y, respecto a los halagos al Deportivo, fue cauto por lo cambiante que es el fútbol.

"Hay que buscar un poco ese equilibrio entre la semana de Alcorcón, que parecía que el equipo no jugaba a nada, que el equipo no tenía claras las ideas y ahora, que tampoco hay que tirar cohetes. Sobre todo, hay que saber que se están haciendo las cosas bien y ser conscientes de la realidad, asumirla, pero que eso no influya en el trabajo diario", sostuvo.

"Tenemos la madurez suficiente para saber cómo estamos haciendo las cosas y que eso no afecte a la hora de nuestro trabajo y nuestro crecimiento", sentenció el jugador cedido por el Sevilla.