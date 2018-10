Borrell dice presupuestos "cumplen" reglas y España dará respuesta a Bruselas

La Haya, 18 oct (EFE).- El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, aseguró hoy que España "dará respuestas" a Bruselas sobre sus dudas acerca de los presupuestos del Estado para 2019 y subrayó que "cumplen todos los requisitos" de la Comisión Europea.

"Si la Comisión tiene algunas preguntas sobre la calidad de los presupuestos, le daremos las respuestas. Es bastante normal que la CE pida más información o explicaciones sobre un documento tan complejo como es un presupuesto. No hay nada extraño ni alarmante en ello", explicó el ministro en La Haya.

Después de una reunión con su homólogo holandés, Stef Blok, el ministro español añadió que estos presupuestos "cumplen todos los requisitos" y aseguró que España "jugará dentro de las normas" europeas.

"Son reglas que hemos aceptado, no vienen de otro planeta. Las seguiremos y si hay algo que no entienden, se lo explicaremos. Nos atendremos a las reglas. Otra cosa es que nos hubiera gustado que estas reglas fueran diferentes", advirtió.

Sobre el "brexit", previsto para marzo del próximo año, Borrell consideró que habría que "quitarle drama" al asunto, porque "tenemos todo el tiempo del mundo" para alcanzar el acuerdo sobre la salida británica de la UE y añadió que éste no tiene por qué "alcanzarse hoy, ni siquiera en noviembre".

"No creo que tengamos prisa, ni que estemos en una situación dramática de que si no hay acuerdo hoy, no habrá acuerdo nunca", explicó.

Borrell también consideró que la Unión Europea debería "facilitar el diálogo" sobre la situación en Venezuela y alertó de que "podemos estar todos de acuerdo en que rechazamos cualquier solución o intervención militar" en ese país.