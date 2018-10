Asociación Fiscales pide respeto a compañeros que trabajan en el "procés"

Logroño, 18 oct (EFE).- La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha reclamado hoy respeto al trabajo de sus compañeros del Tribunal Supremo que trabajan en la causa del "procés" catalán y ha recalcado que el Ministerio Público "no es la correa de transmisión del Gobierno".

Dexeus, que preside la asociación de fiscales mayoritaria en España, ha hecho estas manifestaciones a los periodistas antes de la apertura de unas Jornadas de Trabajo de esta entidad en las que participan más de medio centenar de fiscales de toda España.

Ha subrayado el apoyo expreso de la asociación "a los compañeros del Tribunal Supremo que trabajan en la causa del "procés" y ha incidido en el respeto que le merece su trabajo.

"Ellos son quienes conocen la causa y las pruebas con las que cuentan, y por ello son los únicos en condiciones de valorar todo el material probatorio", ha dicho.

Por ello ha insistido en pedir para esos cuatro "excelentes profesionales" el "máximo respeto" y que puedan trabajar "sin las presiones que últimamente rodean al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado".

Dexeus ha destacado que esos fiscales del Supremo "están haciendo su trabajo sin dar explicaciones o publicidad más allá de los cauces ordinarios" con lo que "si yo, que soy fiscal, no me atrevo a pronunciarme sobre lo que hacen y debo ser prudente y respetuosa, siendo político deberían extremarse esas precauciones".

En este mismo sentido ha considerado que "hay que recordar una y mil veces que estamos en un Estado de Derecho en el que hay separación de poderes y el poder Ejecutivo no puede interferir en el Judicial".

Así, ha dicho, que "cualquier manifestación sobre que deben darle órdenes al fiscal o al juez, mal va" y es "desacertada, cuando no interesada, a la vez que atenta contra la separación de poderes y crea confusión en la ciudadanía".

Los fiscales, ha proseguido, "no somos el brazo ejecutor del Gobierno, eso desapareció con la Constitución de 1978, cuando se acabó con la consideración de la Fiscalía como correa de transmisión del Gobierno a los tribunales".

Por ello ha subrayado que la Fiscalía General del Estado "no tiene que transmitir órdenes del Gobierno" porque "una cosa es el procedimiento por el que se nombra y otra cosa es el funcionamiento de la institución"

"No somos la boca del Gobierno, no hacemos lo que nos dicen los políticos, no subimos ni bajamos las calificaciones porque los políticos insistan en que hay que hacerlo", ha dicho Dexeus.