Arranca el segundo día de cumbre europea, centrada en inmigración y el euro

Bruselas, 18 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) arrancaron hoy la segunda jornada consecutiva de la cumbre en Bruselas, en la que se centrarán en las políticas de inmigración y en la reforma de la eurozona.

En la cita inicial de la víspera, la primera ministra británica, Theresa May, expuso a sus colegas europeos su análisis de la negociación del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) y a continuación los Veintisiete decidieron que es necesario seguir las conversaciones con Londres.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que permanecerán en la UE descartaron por el momento convocar una cumbre extraordinaria el próximo noviembre para cerrar un acuerdo definitivo de salida con Londres, hasta que se alcancen "progresos decisivos".

A la llegada a la reunión, la primera ministra británica explicó a la prensa que la UE y el Reino Unido estudian extender el periodo de transición del "brexit" durante "unos meses" para garantizar que no habrá una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Este periodo transitorio está ahora fijado desde el 29 de marzo de 2019, fecha prevista de salida, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, dijo, aún no han acordado un mecanismo para garantizar que no se creará una frontera entre la británica Irlanda del Norte y la República de Irlanda (país de la UE) cuando termine el denominado periodo de transición si para entonces no ha entrado en vigor un nuevo acuerdo de asociación entre la UE y Londres.

"Una idea nueva ha emergido y es crear una opción para extender el periodo de implementación durante unos meses. Sería solo una cuestión de meses", dijo May.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Luxemburgo, Xabier Bettel, señaló que "el 29 de marzo es 'game over'", en referencia a la fecha en la que se oficializará el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea.

"Todos estamos unidos detrás de Michel Barnier", dijo respecto al trabajo del negociador europeo para el "brexit" Bettel, quien añadió que "el Reino Unido sabe cuáles son los problemas".

"Se tienen que mover", subrayó el primer ministro de Luxemburgo.

En lo referido a inmigración, Bettel declaró que hay que "encontrar soluciones comunes" a los desafíos demográficos.

Agregó que no se puede meter en un mismo saco el planteamiento del Gobierno italiano inspirado por el ministro del Interior, Matteo Salvini, que quiere "solidaridad" de sus colegas europeos y está "en las antípodas" de lo que pide el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que no quiere inmigrantes en su país.

Por su parte, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, reclamó más ayuda para África dentro de los planes europeos para gestionar los flujos migratorios en el futuro.