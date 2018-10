Weber y Stubb se confirman como únicos rivales para candidatura del PPE a CE

Bruselas, 17 oct (EFE).- El líder del grupo parlamentario popular en la Eurocámara, Manfred Weber, y el ex primer ministro finlandés Alexander Stubb se confirmaron hoy como los únicos dos rivales en la pugna por la candidatura a la presidencia de la Comisión Europea (CE) del Partido Popular Europeo (PPE).

Así lo anunció en una rueda de prensa el presidente del PPE, Joseph Daul, que recordó que la elección por voto secreto de los delegados de la familia política tendrá lugar el próximo 7 y 8 de noviembre en Helsinki.

"Estoy muy contento porque son dos candidatos que representan una nueva generación, nuevos aires para Europa", señaló Daul tras confirmar que Weber, de 46 años, y Stubb, de 50, han cumplido con los requisitos marcados por los estatutos para la candidatura, como haber recibido el apoyo de su propio partido y el de al menos otros dos.

El elegido, que deberá obtener mayoría absoluta entre el voto de 734 delegados (sin contar abstenciones), se situará de antemano como el preferido de los conservadores para ser presidente de la futura Comisión Europea si el PPE resulta la familia política más votada en las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019.

Weber, bávaro y de la CDU, fue el primero en anunciar su candidatura, que cuenta con el apoyo esencial de la canciller alemana, Ángela Merkel.

El político, europeísta y democristiano, no quiere ser percibido, en cualquier caso, como "el candidato de Merkel" sino como un candidato puramente europeo, una estrategia que no facilitará el hecho de que hable alemán e inglés pero no francés, una de las lenguas de trabajo en Bruselas.

Stubb, que también ha sido titular de Finanzas y de Exteriores, destacó durante su presentación precisamente su experiencia en puestos ejecutivos, un currículum del que Weber carece.

El finlandés ha marcado distancias ideológicas con el bávaro. "Weber está más en el centro derecha, mientras yo estoy más en el centro izquierda liberal", consideró el día que presentó su candidatura.

Lo argumentó poniendo como ejemplo el asunto de la inmigración y dijo que, mientras Weber defiende la protección de fronteras, él sigue defendiendo las cuotas obligatorias de reparto de refugiados.

Más cercana es la postura de Stubb y Weber con respecto a qué hacer con el socio más incómodo del PPE, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, cuya permanencia en la familia política se discutirá este miércoles en Bruselas antes del inicio de la cumbre, aunque no se espera una decisión.