Seibutis: "El Barça sacó nuestras debilidades y hay que trabajar sobre ellas"

Zaragoza, 17 oct(EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Renaldas Seibutis ha declarado hoy que el Barcelona, en el partido que jugaron en la anterior jornada liguera, demostró las "debilidades" del equipo maño y que tienen que "trabajar sobre ellas".

"Es duro perder así", tras caer 99-55 frente al conjunto azulgrana, ha reconocido el internacional lituano que ha añadido que tienen que asumir "toda la responsabilidad" por lo ocurrido en la Ciudad Condal.

A este respecto ha apostillado que la plantilla puede estar triste u obsesionarse con lo ocurrido pero ha reiterado que tiene que asumir los errores y que esto sirva de lección "para ser más fuertes".

"No es fácil jugar contra el Barça pero no hay excusas", asegura el veterano exterior que ha desvelado que el equipo salió "sin intensidad" al parqué y que a un equipo así, en su casa, no puedes dejarlo "tan cómodo".

"No dimos respuesta física y ese fue uno de los momentos clave del partido. Esta es la Liga Endesa, la mejor de Europa y hay que estar preparado física y mentalmente", ha advertido ante la próxima visita del Montakit Fuenlabrada al pabellón Príncipe Felipe.

"Ellos vienen de tener otra derrota dura y ha habido cambios en el equipo pero tenemos que centrarnos en nosotros", ha apuntado recordando el partido frente al conjunto azulgrana.

Sobre el encuentro contra el Montakit Fuenlabrada ha añadido que lo principal es que los jugadores salgan "mentalizados" para jugar duro y llevarse la victoria.

"Ellos vendrán motivados tras el último partido pero jugamos en casa y hemos de mostrarnos sólidos", ha finalizado.