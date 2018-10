Piqué: "No he hablado con Bartomeu de la Davis"

Madrid, 17 oct (EFE).- Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, aseguró este miércoles que nunca ha hablado con su presidente Josep María Bartomeu del nuevo formato de la Copa Davis, competición que organizará su empresa Kosmos y que se disputará en Madrid los dos próximos años.

El central azulgrana presentó este miércoles junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la nueva Copa Davis y declaró que nunca ha hablado de ese tema con el máximo mandatario del club azulgrana.

"No he hablado con el presidente de esto. A veces nos reunimos por otras cosas. Por ejemplo, por los 'e-sports', que nos van la mar de bien", dijo durante una comparecencia ante los medios en la que no aceptó preguntas no relacionadas con la Copa Davis.