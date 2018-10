Martin Scorsese: Con la política migratoria de Trump yo no estaría aquí

Oviedo, 17 oct (EFE).- El cineasta norteamericano Martin Scorsese ha cuestionado hoy en Oviedo la política migratoria del Gobierno de Donald Trump que, a su juicio, va "contra la idea básica" de lo que es Estados Unidos desde su fundación y ha advertido: "Si se hubiese empezado a aplicar en 1909, yo no estaría aquí".

En rueda de prensa dos días antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes como renovador y figura indiscutible del cine estadounidense, Scorsese ha tenido un recuerdo para sus orígenes, los de un nieto de campesinos sicilianos que habían emigrado con sus hijos al barrio neoyorquino de Queens.

"Había personas mayores, emigrantes antiguos, que venían de Sicilia y que estaban muriendo, luego mis padres en medio y nosotros que ya nos convertimos en estadounidenses", ha señalado.

El autor de "Malas calles" se ha mostrado esperanzado en que las actuales trabas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos sean "solo una fase" y se retomen unas políticas migratorias "razonables" que permitan seguir adelante con el "experimento" que supone una sociedad con personas que tienen lenguas y religiones distintas.

"Nunca va a ser fácil, pero ahora es trágico", ha señalado tras incidir en que ese proceso de adaptación es difícil como lo demuestra el hecho de que entre el colectivo de italianos que emigraron a Estados Unidos a comienzos del siglo XX era donde más retornos se producían ante la incapacidad de adaptarse.

Tras señalar que en la Estatua de la Libertad está grabado el lema "Traednos a quienes no tienen casa", ha pedido superar esta situación "y trabajar todos juntos para cambiarlo" y ha recordado que en "Gangs of New York" retrató el odio contra los irlandeses en Estados Unidos en el siglo XIX ante el temor a su obediencia al papa, en un país que nació sobre la base de la separación Iglesia-Estado.