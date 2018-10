Jueves, 18 de octubre de 2018

Estambul (EFE).- La policía turca terminó a primera hora de esta mañana el registro de la residencia del cónsul saudí en Estambul dentro de la investigación que se lleva a cabo tras la desaparición del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre. El canal turco NTV emitió esta mañana imágenes de los agentes de la unidad de investigación turca cuando salían a las 05.00 hora local (02.00 GMT) del consulado, cargados con cajas de cartón y bolsas.

A.SAUDÍ KHASHOGGI

El ministro francés de Economía cancela su participación en foro en A. Saudí

París (EFE).- El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció hoy que no participará en el foro económico en Arabia Saudí de la próxima semana, conocido como "Davos del desierto", por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. "No iré a Riad la próxima semana", dijo Le Maire al canal Public Sénat, al señalar que "el presidente de la República (Emmanuel Macron) lo dijo muy claramente, los hechos son muy serios", agregó, en referencia al caso Khashoggi.

UE CUMBRE ESPAÑA

Sánchez recibe de Juncker una primera impresión positiva de sus presupuestos

Bruselas (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este miércoles del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una primera impresión "muy positiva" del borrador de presupuestos españoles para 2019 que envió a Bruselas el pasado lunes. Sánchez constató esa impresión de Juncker en la reunión que ambos mantuvieron en la capital belga con motivo del Consejo Europeo que analizó las negociaciones del "brexit".

UE CUMBRE BREXIT

La UE y R.Unido buscan compromisos ante el riesgo de un "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EFE).- La UE y el Reino Unido intentarán acercar sus posturas y buscar compromisos en las próximas semanas tras una cumbre sobre el "brexit" en la que, aunque no se han constatado avances necesarios para un acuerdo en noviembre, el tono ha sido más conciliador que en encuentros anteriores. Pese a que el negociador jefe europeo para el "brexit", Michel Barnier, no ha podido recomendar a los líderes de los Veintisiete que convoquen ya una cumbre extraordinaria en noviembre para sellar los últimos flecos del acuerdo de retirada, no se descarta que esta reunión se celebre "si y cuando" Barnier informe de que se ha logrado "un progreso decisivo".

PERÚ CORRUPCIÓN

Gobierno peruano confirma huida a España de exjuez supremo César Hinostroza

Lima (EFE).- El Gobierno peruano confirmó este miércoles que el exjuez supremo César Hinostroza, investigado por liderar supuestamente una gran red de corrupción en la judicatura, huyó a España, en donde aparentemente intentó solicitar asilo político. Así lo afirmó el primer ministro, César Villanueva, en una comparecencia ante la prensa en la que explicó los detalles de la fuga del exjuez y en la que estuvo acompañado por el canciller, Néstor Popolizio; el ministro del Interior, Mauro Medina, y el de Justicia, Vicente Zeballos.

PERÚ CORRUPCIÓN

Renuncia el ministro peruano del Interior tras fuga a España de exjuez

Lima (EFE).- El ministro peruano del Interior, Mauro Medina, presentó su renuncia después de confirmarse la fuga hacia España del destituido juez supremo César Hinostroza, considerado el líder de una gran red de corrupción en la Judicatura. "Ante la gravedad de los hechos sucedidos he decidido aceptar la renuncia del ministro del Interior. No nos detendremos en nuestra lucha frontal contra la corrupción", subrayó el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

PERÚ FUJIMORI

Un tribunal penal acepta la apelación de Keiko Fujimori y ordena su liberación

Lima (EFE).- La Sala Penal Nacional de Perú aceptó el miércoles los recursos de apelación presentados por Keiko Fujimori y otros cinco detenidos, ordenó la anulación de la detención provisional a la que estaban sometidos y dispuso su inmediata liberación. Su Segunda Sala de Apelaciones, por votación unánime, revocó así la decisión tomada el pasado día 10 por el juez Richard Concepción Carhuancho a solicitud de la Fiscalía para detener a Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular y otras 19 personas, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a la financiación irregular de la formación política.

EEUU VENEZUELA

EEUU condiciona una cita Trump-Maduro a que Venezuela dé pasos democráticos

Washington (EFE).- Estados Unidos condicionó este miércoles cualquier reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a que el Gobierno de Venezuela dé antes "pasos activos hacia el restablecimiento de la democracia". "Si el Gobierno venezolano desea hablar y conversar con el Gobierno de Estados Unidos, necesita mostrar de forma tangible pasos y reformas democráticas", dijo un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato en un encuentro con un reducido grupo de medios.

VENEZUELA CRISIS

El diálogo vuelve a asomarse como solución a la crisis de Venezuela

Caracas (EFE).- La idea de una nueva mesa de diálogos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que destrabe la severa crisis política y económica que atraviesa Venezuela, volvió a asomarse el miércoles en el país, con llamamientos a favor de esta iniciativa por parte del oficialismo y negativas del antichavismo. El Gobierno venezolano aseguró estar listo para entablar una nueva ronda de negociaciones con la oposición, al tiempo que se mostró abierto a recibir una comisión de la Unión Europea (UE) que facilite los eventuales acuerdos.

VENEZUELA CRISIS

Tres detenidos más, incluido un coronel, por atentado fallido contra Maduro

Caracas (EFE).- El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles de la captura de otras tres personas, incluido un coronel retirado de la Aviación, por el atentado que sufrió el pasado agosto el jefe de Estado, Nicolás Maduro. En una rueda de prensa, Rodríguez indicó que el militar capturado responde al nombre de Rafael Ernesto Díaz Cuello y explicó que fue aprehendido porque estaba "pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia".

EEUU CARAVANA MIGRANTES

Más de 100 hondureños que se dirigen a EEUU aguardan en frontera salvadoreña

San Salvador (EFE).- Más de 100 migrantes de Honduras que pretenden llegar a EEUU aguardan en la frontera salvadoreña El Amatillo (oriente), a donde llegaron este miércoles junto a otros hondureños que lograron pasar el control migratorio y van rumbo a Guatemala en ruta al país norteamericano. Estas personas intentarán hoy cruzar la frontera e incorporarse a los más de 400 que consiguieron pasar. Los migrantes, la mayoría mujeres y niños, decidieron iniciar el viaje hacia EEUU después de que el presidente Donald Trump amenazara con retirar "de inmediato" la ayuda que concede a Honduras si otra caravana de hondureños, unos 3.000 según la ONU y que cruza Guatemala, no se detiene antes de llegar a EEUU.

BRASIL ELECCIONES

El PT pide investigar la campaña de Bolsonaro por difusión de noticias falsas

Brasilia (EFE).- La coalición de Fernando Haddad, segundo en los sondeos para la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, presentó hoy una petición para que la Policía Federal investigue la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro por supuesta difusión de noticias falsas durante el proceso electoral. En la petición, representantes de la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) afirmaron que las noticias falsas en el proceso electoral son "sistematizadas" y que la candidatura del ultraderechista "sacaría provecho de esas mentiras diseminadas".