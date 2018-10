Kia Iberia considera una "barbaridad" que el Plan Renove no llegue hasta 2020

Alicante, 17 oct (EFECOM).- El director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Divar, ha calificado hoy de "barbaridad" que el Gobierno vaya a esperar dos años, hasta 2020, para poner en marcha un Plan Renove de rejuvenecimiento del parque automovilístico español.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se contempla una partida de 201 millones de euros para el citado plan de ayudas a la compra de vehículos alternativos en 2020, que procedería de la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, lo que reportaría a las arcas públicas 670 millones de euros.

En declaraciones a Efe tras la presentación de la actualización del Kia Sportage, Divar ha advertido de que aplazar otros dos años una nueva edición del Plan Renove va a provocar que la gente "retraiga su decisión de compra" en ese período.

Ha habido "muchas declaraciones por parte del Gobierno, muchas veces sin conocimiento de causa" sobre el automóvil y el diésel, que han hecho "que el mercado se contraiga y el consumidor no sepa qué comprar", ha opinado.

"No sé si este Gobierno va a llegar a dos años. Habrá que ver quién gobierna, con qué Presupuesto cuenta y en que situación económica está España" dentro de dos años, ha añadido respecto a la posibilidad de que nuevamente haya ayudas a la compra de vehículos.

Respecto al cierre al tráfico en las grandes ciudades a los vehículos más contaminantes, ha recordado que la patronal española de fabricantes Anfac está trabajando con las administraciones para "atemperar" la situación, porque "de un día para otro no se puede decir" eso o que el diésel ya no es bueno, porque no es cierto y contamina menos que la gasolina.

Sobre la caída de las ventas de vehículos diésel y la mayor compra de motorizaciones de gasolina ha avisado de que esto generará en los próximos años un "incremento terrible de CO2".

Las ventas totales de diésel han bajado de enero a septiembre de 2018 en 10 puntos, "así es imposible", ha afirmado.

Por ello, ha dicho que Anfac está buscando con el Gobierno un modelo regulatorio más sostenible, más lógico y con unos plazos más razonados".

Al respecto, ha precisado que Kia es partidaria de la electrificación de los vehículos y se ha fijado para 2022 ser líder en la materia con el lanzamiento de 16 vehículos con esta tecnología.

En el caso de España, el objetivo para 2020 es comercializar unos 30.000-35.000 vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables o eléctricos 100 %).

Preguntado por la proporción diésel/gasolina con la que Kia Iberia empezó este año ha respondido que el peso del gasóleo en las ventas era del 32 %, cuando ahora está en el 24 % y todavía caerá otros 4 o 5 puntos por las mayores ventas de vehículos híbridos e híbridos enchufables.

La gente está "atemorizada" en las grandes ciudades y "muy despistada" en las de menor población con el tema del diésel.