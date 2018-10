La dinámica positiva del Almería se prueba en la Copa ante y un mermado Reus

Almería/Reus , 17 oct .- El Almería, inmerso en LaLiga 1/2/3 en una dinámica positiva que le tiene a un punto de los puestos de la fase ascenso, recibe el jueves en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey al Reus, rival mermado por la cortedad de su plantilla y cerca de los puestos de descenso.

El equipo andaluz vuelve así a la competición en la que consiguió la primera victoria de la actual temporada -ganó en La Rosaleda al Málaga- y ante un adversario frente al que logró su tercer triunfo consecutiva en la liga, que se encadenó al logrado en la Copa.

Los almerienses, que consiguieron dominar el partido frente al Reus desde el primer hasta el último minuto del partido, pretenden seguir avanzando en el torneo copero, competición adoptada para que los jugadores con menos minutos puedan coger ritmo.

El entrenador, Fran Fernández, seguramente volverá a rotar a sus hombres, envueltos todos en las buenas sensaciones que viene llevando a cabo el equipo en la presente temporada.

Se espera la presencia de jugadores del filial, no solo en la convocatoria sino también en el once, aunque hasta el mismo jueves no se sabrá la lista de citados.

Este miércoles, el equipo trabajó a puerta cerrada y la presencia el martes de Albert Batalla, Iván Martos, que jugó en Málaga; Mario Abenza, Callejón y Sergio Pérez apunta a que los cuatro últimos podrían estar entre los seleccionados para recibir al Reus.

Lo que sí está claro es que el preparador almeriense no podrá disponer de Esteban Saveljich, ya que el central argentino de origen montenegrino se lesionó el sábado frente a Las Palmas y está pendiente de pruebas médicas para saber el alcance de la dolencia.

José Corpas, que la pasada jornada no pudo jugar por expulsión, podría volver a tener minutos, que también podría haberlos para Adri Montoro, Arzura y Caballero.

El Reus Deportiu, por su parte, luchará por el pase en esta eliminatoria a partido único en el peor momento a causa de los pocos jugadores de los dispone su técnico, Xavi Bartolo.

Con problemas en la competición liguera, los reusenses tienen que afrontar un duro duelo ante un equipo en alza que llega a la cita tras golear a la UD Las Palmas (3-0).

Bartolo intentará dar minutos a los menos habituales y hará una mezcla entre futbolistas del primer equipo y otros del filial, ya que no hay suficientes jugadores profesionales para completar la convocatoria.

Las lesiones y los problemas con la inscripción de algunos futbolistas en el mercado de verano lastran a un equipo que podía haber sido de las mejores plantillas de la categoría si no hubiese visto reducido su tope salarial.

No entrarán en la convocatoria para el viaje a Almería el central Mikel Villanueva y los atacantes David Querol, Fran Carbia y Ricardo Vaz, todos con diversas dolencias físicas.

Apuntan a la titularidad los laterales Shaq Moore y Borja Herrera, tras ser suplentes en el último duelo de liga ante el Sporting en El Molinón (1-1), donde al Reus se le escapó el triunfo tras un penalti en el minuto 93 cometido por Jesús Olmo.

Linares apunta a ser la referencia ofensiva junto a Alfred Planas y Rubén Enri, dos jóvenes que se curten en una categoría nueva para ellos.

- Alineaciones probables:

Almería: Fernando; Adri Montoro, Owona, Trujillo, Iván Martos; Arzura, Sergio Aguza; Jose Corpas, Chema, Sergio Pérez; y Caballero.

Reus: Pol Freixanet; Shaq Moore, Catena, Olmo, Borja Herrera; Gus Lede, Juan Domínguez, Arjona; Planas, Miguel Linares y Rubén Enri.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Municipal de los Juegos Mediterráneos.

Hora: 21.00.