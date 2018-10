Castilla y León denuncia que el acuerdo de la minería es "muy negativo"

Valladolid, 17 oct (EFECOM).- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, PIlar del Olmo, ha considerado hoy "muy negativo" para esta comunidad el preacuerdo para una transición justa suscrito por el Gobierno y dos sindicatos, especialmente para las personas que viven en las cuencas mineras.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión con empresarios propiciada por el Colegio de Economistas de Valladolid, la consejera de Economía y Hacienda ha asegurado que si se pone en marcha este preacuerdo va a suponer "el fin del carbón en Castilla y León".

Después de quejarse de que hasta el momento no se ha comunicado el preacuerdo oficialmente a las comunidades autónomas, ha lamentado que "no se prevé nada en relación con las térmicas" y no se obliga a las compañías propietarias de estas instalaciones a comprar carbón autóctono.

Pilar del Olmo ha exigido al Gobierno de la Nación que busque alternativas industriales a la minería de carbón, puesto que va a quedar "un amplio territorio de Castilla y León, de más de 10.000 kilómetros cuadrados sin actividad".

Ha insistido en que en las cuencas mineras hay que buscar empleo para 2.000 personas y ha pedido al Ejecutivo de la Nación como, ha dicho, "ya está haciendo la Junta de Castilla y León" mediante el plan de dinamización de los municipios mineros.