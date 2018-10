La Caja Mágica, primer escenario de la nueva Copa Davis

Madrid 17 sep (EFE).- La Caja Mágica será en 2019 la sede única de la nueva Copa Davis, competición que se puso este miércoles de largo con la escenificación del acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Kosmos, liderada por el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

La Caja Mágica y el Winzik Center serían en el 2020 las sedes de esta competición, de la que Piqué dijo que hay que comprender que se trata de una prueba por equipos, y por tanto que no había que preocuparse demasiado por la participación de las grandes figuras. "El cuadro perfecto es imposible, no pensamos individualmente en cada jugador", señaló Piqué en el acto de presentación en el Ifema.

El próximo año y del 18 al 24 de noviembre, se disputará la primera edición en Madrid tras la decisión tomada por la Asamblea General de la ITF en Orlando (EE.UU.) en agosto, con el 71,43 por ciento de los votos a favor. Para el segundo año Kosmos intenta que las fechas sean justo después del Abierto de Estados Unidos.

En esta primera edición hay serias dudas sobre la participación de los mejores jugadores, una de las bases del proyecto de Kosmos. Tanto el suizo Roger Federer como el serbio Novak Djokovic han rehusado a competir a pesar de ofrecerse a sus países invitaciones especiales.

En el caso de Djokovic, presidente del Consejo de Jugadores, el serbio esgrime que en principio "dará prioridad" a la Copa del Mundo por Equipos, competición de la ATP, que se disputará en Perth, justo antes del Abierto de Australia, y que arrancará en 2020.

Piqué confía no obstante en poder convencer a Djokovic, pero también observó que Serbia, ni la Suiza de Federer, no están clasificados y que Roger no se ha prodigado demasiado en la Davis históricamente.

Djokovic ya manifestó a EFE en Shanghái que espera que haya "una discusión más amplia entre los jugadores", al respecto, y que habría que resolver el tema de la Davis "para no cambiar el curso de la historia", pero también añadió que la fecha para esta competición "es mala".

En el caso de Federer, su negativa obedece también a intereses económicos. El suizo forma parte del grupo que creó la Laver Cup, una gran exhibición donde dos equipos formados por jugadores de Europa y del Resto del Mundo, luchan en una ciudad.

El año pasado se disputó en Praga, este año en Chicago y en el 2019 en Ginebra, siempre después del Abierto de EE.UU., unas fechas que chocarían con las que quiere la nueva Davis para la segunda edición del nuevo formato.

"No creo que (la nueva Davis) haya sido diseñada para mí.Lo fue para la próxima generación de jugadores", dijo el suizo elegantemente.

En la Copa del Mundo de tenis, participarán 24 equipos con un total en premios de 15 millones de dólares. Esta competición revive la que se disputó desde 1978 a 2012 en Dusseldorf (Alemania) la semana antes de Roland Garros.

El acuerdo de Kosmos con la Federación Internacional de Tenis (ITF con sus siglas en inglés) es de 25 años con una inversión de 3.000 millones de dólares, cantidad respaldada por la compañía Rakuten de Hiroshi Mikitani, y el premio en metálico es de 20 millones de dólares.

Zverev, cinco del mundo, calificó las fechas de "una locura", al razonar que en ese periodo los jugadores están saturados de tenis. "En noviembre uno no quiere más tenis" dijo 'Sasha' en Shánghai, "tenemos un mes y medio de descanso en nuestra temporada y eso se produce en la segunda mitad de noviembre y en diciembre"

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 240 millones de euros el impacto económico que supondrá la celebración de las dos primeras ediciones en las que se espera que cerca de 250.000 visitantes acudan a la capital de España para presenciarlas.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a aportar 4,5 millones de euros, cada una de las dos Administraciones, cantidad a la que hay que sumar un millón de euros por parte de Ifema. "Para Madrid tendrá un retorno magnífico", dijo por su parte Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid en la presentación en el Ifema.

En esa fase final, en la que Galo Blanco, entrenador del austríaco Dominic Thiem, es el director deportivo, competirán durante una semana 18 equipos, los cuatro semifinalistas esta temporada (Francia, Croacia, Estados Unidos y España), además de Argentina y Gran Bretaña, gracias a una invitación, y los 12 ganadores de la fase previa de febrero.

Habrá una fase de grupos, con cuartos, semifinal y final, con tres partidos al mejor de tres sets.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, Miguel Díaz, presidente de la Federación Española De Tenis, Juan Luis Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid, la croata Iva Majoli, ganadora de Roland Garros en 1977, Angel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, asistieron al acto.