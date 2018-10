Belmonte: "Me haría mucha ilusión ser la abandera en Tokio"

Madrid, 17 oct (EFE).- Mireia Belmonte no ocultó su deseo de ser la abanderada del equipo español en los Juegos de Tokio 2020, una cita que afrontará con el objetivo de sumar alguna medalla más a las cuatro -un oro, dos platas y un bronce- que la convierten en la nadadora española más laureada en Juegos Olímpicos.

"Ser la abanderada sería un sueño más que poder cumplir en mi carrera deportiva. Además creo que en los Juegos de Verano sólo ha habido dos abanderadas y para mí sería un honor, pero sé que es muy difícil, porque hay tantos deportistas y tan buenos en este país que sé que es muy difícil que me escojan", señaló Belmonte.

Méritos no le faltan a Mireia Belmonte, la nadadora española con más medallas olímpicas, que afronta, como ella misma recalcó, la preparación de los que serían sus cuartos Juegos con la "misma ilusión" que afrontó su debut olímpico en Pekín en el año 2008.

Su camino hacia la capital japonesa tendrá como primera parada los Mundiales de piscina corta que se disputarán el próximo mes de diciembre en Hangzhou (China) y que servirán a Belmonte para reencontrarse con la alta competición, tras superar los vértigos que la obligaron a renunciar a los Europeos del pasado mes de agosto en Glasgow.

"Ahora mismo no puedo decir cuáles serán mis objetivos en los Mundiales, porque acabo de empezar a entrenar y todavía me cuesta, pero creo que voy a llegar bien y me gustaría seguir en la misma línea de los últimos Mundiales en piscina corta", indicó Belmonte en un acto celebrado en el Santander Work Café de Madrid.

Un ambicioso objetivo -Belmonte se colgó cuatro oros en los Mundiales disputados en 2014 en Doha- que obligará a la nadadora española a mejorar notablemente su actuación en las dos pruebas de la Copa del Mundo disputadas en el último mes en Eindhoven y Budapest.

"Eran dos pruebas a las que llegué con muy poco entrenamiento, nunca había competido con un solo mes de preparación y para mí fue todo un reto. Yo estoy contenta con lo que hice en esas dos pruebas después de estar un mes y medio parada, para mí fue un buen papel", señaló Belmonte.

En este sentido, confía en que en el mes y medio que falta para el inicio de los Mundiales de piscina corta le dé tiempo a afinar su preparación y volver a competir con las mejores por las medallas.

"No sé si dará tiempo o no, pero yo pondré todas mis ganas. Esto es un proceso y ahora mismo estoy cogiendo la forma todavía. El domingo nos vamos a entrenar a Sierra Nevada, que siempre nos ha ido muy bien, para ponernos más fuertes y ver cómo llegamos a diciembre", concluyó Belmonte.