Alejandra Quereda: "Hay que buscar un nuevo sistema para mejorar resultados"

Madrid, 17 oct (EFE).- Alejandra Quereda, nueva seleccionadora española de gimnasia rítmica individual, se incorpora al equipo técnico de la federación con la intención de "mejorar un sistema de trabajo que no funcionaba" y lograr unos resultados internacionales que están lejos de lo deseado pero que, cree, llegarán "poco a poco".

Subcampeona olímpica de conjuntos en Río 2016, su entonces seleccionadora, Anna Baranova, la definió como "una líder que busca la perfección en todo". Ella solo quiere "ser neutral y objetiva" en la elección de las mejores gimnastas y que sean estas "las que se ganen su plaza".

Quereda nació en Alicante el 24 de julio de 1992, víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Otros Juegos, los de París 2024, son ahora su meta como técnica, explicó en una entrevista con EFE.

P. En su presentación se ha referido al deseo de obtener plaza olímpica para España en los Juegos Olímpicos de 2024. ¿Va a trabajar entonces a largo plazo, más allá de Tokio 2020?

R. Desde el primer momento el nuevo proyecto que se plantea tiene como objetivo principal los Juegos de 2024. Es verdad que por el camino tenemos los de 2020 y ojalá se pueda conseguir esa plaza olímpica, pero somos conscientes, y la primera que soy realista soy yo, de que es muy, muy complicado. El objetivo va a estar más centrado en 2024 que en 2020. No obstante, no dejaremos pasar la oportunidad y que por intentarlo no quede.

P. En los Mundiales de Sofía del pasado septiembre Polina Berezina ocupó el puesto 37 y Sara Llana el 62. ¿Fueron esos resultados los que empujaron a la federación a crear este puesto de seleccionadora individual para acelerar el cambio?

R. La federación es consciente de que el modelo de trabajo de los últimos años y los resultados no hablaban de un buen sistema. Yo creo que llevaban muchos meses, desde antes de verano, trabajando en el tema, que lo tenían en mente desde antes del Mundial de Sofía. Pero es verdad que allí los resultados no fueron buenos y se quiere hacer ahora este cambio, en mitad del ciclo olímpico. Un parón y empezar de cero con un nuevo sistema de trabajo para mejorar en el futuro.

P. Las gimnastas que están ahora en la selección se entrenan en distintos centros y ciudades. ¿Cuál va a ser su método?

R. Trabajaremos en varios centros, intentaremos que todos lo hagan en coordinación, que yo pueda acudir a ellos periódicamente para trabajar con las gimnastas y ver los aspectos a mejorar. Mi objetivo no es coger a una o dos gimnastas, sino rodar a un gran grupo, darles la posibilidad de que sean ellas las que se ganen su plaza y el reconocimiento que merecen para representar a España a nivel internacional.

P. ¿Se coordinará con sus actuales entrenadoras?

R. En cada centro habrá una entrenadora designada por la federación española, que se encargará de preparar a las gimnastas que serán elegidas desde la federación. Espero que en los controles poco a poco vayamos viendo mejoría, poder juntar a todas esas gimnastas periódicamente para que el trabajo vaya en coordinación, no por libre. Hay que mejorar un sistema de trabajo que sabemos que actualmente no funcionaba y dar oportunidad a que la gente demuestre todo lo que ha trabajado en los últimos años.

P. ¿Qué es lo que no funcionaba? ¿Ha identificado los errores?

R. Respecto al pasado poco puedo decir porque llevo muchos años en la gimnasia rítmica, pero siempre como deportista, no como técnico. Simplemente quiero recalcar que desde este nuevo proyecto quiero ser una persona neutral y objetiva y tomar decisiones que seas las mejores posibles para el país.

P. ¿Ya ha hablado con las gimnastas?

R. De momento no, hasta ahora todo estaba 'bajo secreto'. Espero poder hacerlo pronto.

P. Estaba centrada en sus estudios de Medicina. ¿Cómo los va a compaginar con su nueva responsabilidad?

R. Estoy terminando la carrera. Si todo va bien, en junio de 2019 será médico. La decisión que he tomado es aplazar el MIR por el momento y centrarme en este nuevo cargo.