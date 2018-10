Zaragoza y Cádiz, a recuperar la autoestima en la Copa

Zaragoza/Cádiz, 16 oct (EFE).- El Real Zaragoza y el Cádiz se miden este miércoles en la Copa del Rey con el objetivo compartido de recuperar su autoestima, tras su bajo rendimiento en LaLiga 1/2/3, con un triunfo que corte la mala racha de ambos y les dé la clasificación para los dieciseisavos de final del torneo.

El conjunto maño, en su peor momento de la temporada, busca un triunfo que le sirva de bálsamo pero reservando jugadores para el encuentro liguero del domingo contra el Tenerife.

Teniendo en cuenta la mala racha que acumula, con cinco jornadas sin conocer la victoria en las que ha sumado dos puntos de quince posibles, y que se encuentra a dos del descenso, el choque copero parece que estorba más que favorece al conjunto aragonés, aunque dado tampoco beneficia a su rival, que todavía está peor.

Las posibilidad de que aumente el número de lesionados o que se produzca una derrota con una mala imagen tensaría todavía más la espada de Damocles que parece tener ya el técnico del conjunto zaragozano, Imanol Idiakez, sobre su cabeza, lo que no favorece a la tranquilidad de los jugadores ni del propio entrenador.

La Copa siempre ha sido una competición querida en la capital aragonesa por los éxitos que ha vivido el equipo en el pasado, por lo que Idiakez tendrá que conjugar, como ya hiciera en la anterior eliminatoria, el deseo de ganar y el de no poner en riesgo la salud o la posibilidad de un exceso de cansancio de los jugadores clave del equipo.

El técnico donostiarra no puede contar con los lesionados Raúl Guti, Papunashvili, Toquero y Marc Gual mientras que Álvaro Vázquez está pendiente de pruebas médicas y, por ello, es posible que Idiakez realice bastantes cambios en el once inicial dando entrada a algunos jugadores que no son habitualmente titulares.

Sería el caso del meta Álvaro López "Ratón" y de Julián Delmás, Carlos Nieto, Alex Muñoz, Oliver Buff, Pep Biel, Diego Aguirre, Alberto Soro, Jeison Medina o Raí Nascimento que tendrán una buena oportunidad para intentar ganarse un puesto.

El Cádiz está todavía peor, inmerso en puestos de descenso -antepenúltimo con 7 puntos- y con varios lesionados que no facilitan al técnico Álvaro Cervera variar la composición del once como desearía para dar descanso a jugadores habituales en la Liga.

Los gaditanos llevan ocho jornadas seguidas sin ganar en la competición liguera, pues no lo hace desde la primera fecha, cuando venció al Almería (1-0).

En la Copa, en cambio, el equipo amarillo sí venció en su partido de la anterior eliminatoria, en casa del Tenerife (1-2), lo que le dio el pase para jugar este miércoles en el estadio zaragocista.

El entrenador cadista, cuestionado ya por los malos resultados, cuenta con varias bajas. El último jugador en caer lesionado es el delantero navarro Mario Barco, con una microrrotura fibrilar en el bíceps femoral que le va a "impedir estar disponible para los próximos encuentros", según informó hoy el club.

Otros jugadores ausentes son los centrales Marcos Mauro, Sergio Sánchez y Servando Sánchez Barahona, con lo que Cervera tendrá que retrasar de nuevo a un centrocampista defensivo a dicha posición.

Tampoco están disponibles el delantero Daniel Romera ni el extremo Juan Hernández, este último lesionado de larga duración, por lo que el cántabro deberá mezclar en el once a los futbolistas que cuentan con menos minutos con otros más habituales en la Liga.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Ratón, Delmás, Grippo o Perone, Alex Muñoz, Nieto; Zapater o Javi Ros, Pep Biel, Aguirre, Buff; Jeison Medina y Soro o Raí.

Cádiz: David Gil; Carmona, Garrido, Kecojevic, Oliván; Azamoum, Ramos, Aketxe, Agra, Jairo y Lekic.

Arbitro: Víctor Areces Franco (Comité Asturiano).

Campo: La Romareda.

Hora: 21.00.