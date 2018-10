Salvini tacha de "vergüenza internacional" que Francia devolviera a migrantes

Roma, 16 oct (EFE).- El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, calificó hoy de "vergüenza internacional" que miembros de la Gendarmería francesa entrasen en Italia y abandonasen a dos personas, supuestamente inmigrantes, en territorio italiano, lo que ha sido calificado de "error" por las autoridades francesas.

"Abandonar a inmigrantes en un bosque italiano no puede ser considerado un error o un accidente. Lo que ha sucedido en Claviere es una ofensa sin precedentes a nuestro país. Me pregunto si las organizaciones internacionales, empezando por la ONU o Europa, no encuentren vomitivo dejar a personas en una zona aislada sin asistencia", dijo Salvini en una declaración enviada a los medios.

El ministerio de Exteriores de Italia pidió ayer explicaciones a la Embajada de Francia tras la noticia de que el pasado viernes una furgoneta de la Gendarmería francesa llegó a una zona boscosa de la localidad fronteriza de Claviere, en Turín, de la que bajaron dos personas, supuestamente inmigrantes africanos, y a los que abandonaron en medio de un bosque.

En un comunicado de la prefectura del Departamento de los Altos Alpes franceses, se explicaba que "en una misión de repatriación de inmigrantes irregulares" se cometió "un error" ya que gendarmes con poca experiencia en la zona atravesaron la frontera "sin la previa autorización de la policía italiana".

Salvini dijo hoy que no acepta las excusas de las autoridades francesas y calificó el caso de "vergüenza internacional" ante la cual el presidente francés, Emmanuel Macron, "no puede no hacer nada"

Ayer Salvini ya había atacado al presidente francés en su cuenta en Twitter: "Estoy en espera de novedades. No quiero creer que la Francia de (Emmanuel) Macron utilice a su policía para descargar a escondidas a inmigrantes en Italia".

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado ya en varias ocasiones que las autoridades francesas "devuelven cotidianamente a personas que buscan protección desde el territorio francés a Italia, sin respetar las garantías y los procedimientos previstos en los textos europeos y nacionales respecto al derecho de asilo".