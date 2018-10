La CUP quiere una nueva reprobación del Rey si TC anula resolución Parlament

Barcelona, 16 oct (EFE).- La CUP considera que si el Tribunal Constitucional (TC) suspende o anula la resolución del Parlament en que se reprueba la actuación del Rey Felipe VI, lo más adecuado sería hacer "un nuevo debate con otra reprobación de fondo".

Según ha indicado en una rueda de prensa el diputado de la CUP Vidal Aragonès, la función de un tribunal constitucional en un país democrático es la de analizar si se aprueban leyes o normativas que vulneran derechos fundamentales y no la de cuestionar la libertad de expresión de una cámara parlamentaria.

"No podemos normalizar la actuación persecutoria del TC español, porque ¿cómo es posible que un Parlamento no se pueda pronunciar sobre la monarquía?", se ha preguntado el diputado de la CUP que ha añadido: "en realidad, del TC español ya no nos sorprende nada de lo que hace".

Según la CUP, si el Gobierno del PSOE lleva al TC la resolución y este último acaba anulándola "hay que adoptar una actitud de desobediencia institucional" acompañada de "un ejercicio de la obediencia democrática".

Vidal Aragonès ha recordado, en cualquier caso, que en la resolución del Parlament "no se reprueba la monarquía como figura institucional", sino "unas actuaciones concretas del Rey".

"El pueblo de Cataluña no es monárquico, su modelo de país no pasa por tener un jefe de Estado hereditario instaurado por una dictadura", ha indicado el diputado de la CUP, que ha preconizado "un nuevo debate y una nueva reprobación de fondo" en el supuesto de que el TC suspenda o anule la resolución.