RIU prevé abrir el hotel del Edificio España en 2019 y defiende la seguridad

Madrid, 16 oct (EFE).- El grupo hotelero RIU ha asegurado que continúa con los trabajos en el Edificio España, tal y como estaba proyectado, con la vista puesta en la inauguración del hotel Riu Plaza España en primavera de 2019, pese a que el Grupo Baraka, del empresario Trinatario Casanova, ha pedido que se paralicen las obras.

Además, RIU ha subrayado que los trabajos se están ejecutando con todas las garantías de seguridad y respetando la normativa vigente, y ha señalado que cualquier crítica que apunte a lo contrario, como la vertida por Baraka, es una "temeridad y una falta de rigor profesional" que, según la hotelera, "solo responde al interés de generar una alarma social no fundamentada".

En este sentido, la compañía ha asegurado que es "categóricamente falso" las afirmaciones realizadas por el Grupo Baraka, que ha acusado al grupo hotelero de primar la reducción de costes y plazos a la seguridad.

Asimismo, Baraka ha señalado que el estudio RCCyP ha renunciado a la dirección facultativa de los trabajos por la negativa de la propiedad de ejecutar todas las obras de refuerzo y consolidación estructural para adecuarlo a la normativa vigente, y que "podrían poner en peligro la estabilidad del edificio".

"Poner en cuestión la seguridad y las decisiones que se toman durante la ejecución de la obra es una temeridad. No existe ningún fundamento en las críticas que provengan de personas, ya sean cualificadas pero no involucradas en la obra, como no cualificadas", agregado RIU en un comunicado.

Además, apunta a que en una obra de reforma de tal magnitud es "imposible" no enfrentarse a modificaciones durante el transcurso de los trabajos, pero que estas decisiones se toman con base en el conocimiento técnico y en el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, sostiene que, dadas las características del edificio y debido a la protección de diferentes zonas y elementos, el proyecto está siendo "un gran reto" que está llevando a cabo con el apoyo de un equipo técnico "de alta cualificación y reconocida experiencia", además de la supervisión del equipo técnico interno de RIU y la supervisión de las autoridades pertinentes.

En esta línea, RIU Hotels & Resorts insiste en que tiene total confianza en la dirección facultativa de la obra, que está formada por un arquitecto director del proyecto, un ingeniero de Caminos redactor del proyecto de estructuras y un arquitecto técnico director de ejecución material, junto con sus respectivos equipos técnicos.

RIU explica, además, que el edificio se está reforzando "del todo" y "de abajo a arriba", tanto para la zona comercial como para la zona de hotel, y recalca que el grupo Baraka no ha tenido en ningún momento derecho de prioridad en la adquisición de la superficie comercial del Edificio España.

El futuro hotel Riu Plaza de Madrid será el primer hotel urbano de la cadena hotelera RIU en España y se convertirá, según la compañía, en su buque insignia en el país.

El hotel tendrá una categoría de 4 estrellas, 585 habitaciones y 18 salas de reuniones que ocuparán un espacio de casi 3.000 metros cuadrados y dos restaurantes y un 'sky bar' que ocupará las plantas 25 y 26.

RIU indica, además, que cuenta con un "ambicioso" plan de expansión para los próximos cinco años, con una apuesta "muy fuerte" por nuevos destinos, sobre todo de Asia, y por grandes ciudades del mundo en los que implantar sus hoteles urbanos Riu Plaza.