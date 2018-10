Popovic, sobre la destitución de Julbe: Los jugadores no cambian entrenadores

Fuenlabrada , 16 oct .- El escolta croata del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic aseguró que "los jugadores no cambian entrenadores" en referencia a la destitución este mismo martes del entrenador Agustí Julbe, con el que aseguró que los jugadores no tenían "ningún problema".

"Los jugadores no cambian entrenadores, no ponen entrenadores, nosotros aquí solo estamos para entrenar y ser profesionales", aseguró Popovic tras la victoria en el partido de Liga de Campeones de la FIBA ante el Telenet Giants de Amberes (Bélgica), en el que el Fuenlabrada se impuso por 96-84.

El mismo día del partido, por la mañana, el club anunció la destitución de Agustí Julbe como entrenador tras la derrota por 50 puntos ante el Kirolbet Baskonia (60-110) del domingo.

"Los cambios siempre vienen bien cuando las cosas no van bien, pero quiero decir una cosa: nadie de los jugadores tenía un problema con Agustí (Julbe) y él tampoco tenía nada con nadie. Yo tuve una conversación con él al despedirse", aseguró Popovic, respecto a las informaciones que apuntaban a una mala relación del ya extécnico con el plantel del Montakit.

El escolta croata, máximo anotador del equipo este martes con 17 puntos ante el conjunto belga, reconoció que "a veces las cosas no salen bien", en referencia a la derrota contra el Baskonia, sobre la que dijo que debían responder en la cancha.

"No pedí perdón después del partido contra Baskonia porque el perdón no vale nada si el equipo no responde, y nosotros hemos respondido hoy bien contra el Amberes, y es en la pista donde tenemos que hablar más, no fuera de ella", señaló.

Para Popovic que el equipo tenga un calendario muy duro, con Valencia, Barcelona Lassa y Real Madrid en las próximas cuatro jornadas de la Liga Endesa, "no es excusa" para que el equipo juegue mejor y luche en la pista, algo que "no fue el caso" en el partido contra el Baskonia.

"Hoy hemos tenido compañerismo, aunque hemos tenido altibajos y estuvimos mucho mejor que contra Baskonia. Es verdad que ellos tuvieron día muy bueno metiendo todos los tiros y nosotros fallando y el resultado duele, pero eso ya quedó atrás y espero que no se repita más", añadió.

El próximo examen del Fuenlabrada será el domingo en Zaragoza contra el Tecnyconta, donde necesitan conseguir una victoria habida cuenta del duro calendario que se les presenta.

"Cuando se juegan dos competiciones siempre hay exámenes, no hay tiempo para llorar. Llevamos 20 días sin días libres, hemos tenido muchas lesiones, la de Marc Garcia, la de (Christian) Eyenga, lo que tardó en llegar (Talib) Zanna, no sabemos qué va a pasar con Lucas (Nogueira) porque tiene molestias. Esto influye pero somos hombres, esto es un deporte de luchadores", argumentó.

"Queremos jugar y pensar en todo lo que nos toca por delante sin excusas. Quien pueda va a jugar y quien no pueda no va a jugar y no vamos a llorar", finalizó el escolta croata del Montakit Fuenlabrada.