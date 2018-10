Podemos ve normal que Iglesias se reuniera con Junqueras, como ha hecho antes

Madrid, 16 oct (EFE).- Podemos ve normal que su líder, Pablo Iglesias, pueda reunirse con el dirigente de ERC Oriol Junqueras y no descarta que vaya a visitarle en la prisión en los próximos días aunque desde la dirección se limitan a asegurar que no tienen constancia de que se haya cerrado ese encuentro.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso se ha limitado a señalar que no tiene "información" sobre una posible reunión entre Iglesias y Junqueras para abordar el apoyo a los presupuestos de ERC, lo mismo que ha asegurado antes el portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell.

No obstante, Belarra ha admitido que no le parecería "extraño" que esa reunión con Junqueras se produzca, porque Pablo Iglesias se ha reunido con diferentes líderes políticos en numerosas ocasiones, también catalanes, como hizo "para facilitar una mayoría" que permitiera aprobar la moción de censura para echar al PP del Gobierno.

"No sería sorprendente, pero no tengo información", ha insistido Belarra, mientras fuentes cercanas a Iglesias coinciden en asegurar que no conocen que se haya cerrado una reunión, pero no descartan esa "posibilidad".

Ione Belarra ha recordado además el compromiso de su partido con una resolución dialogada de la situación política en Cataluña, y ha pedido a los partidos independentistas que no echen "más leña al fuego" y desvinculen la situación de los políticos en prisión de su apoyo a unos presupuestos generales que benefician también a la ciudadanía catalana.

"Los catalanes merecen vivir mejor y el bloqueo en Cataluña no puede permanecer", ha dicho.

En cualquier caso, Belarra ha asegurado que el apoyo de ERC a los presupuestos no irá vinculado a la posición que adopten 'los comunes" sobre los presupuestos de la Generalitat, y ha explicado que "cada acuerdo se negociará en cada institución" y Podemos y sus confluencias lo apoyarán si "mejora la vida de la gente".

Asimismo, ha calificado como un "error" que el Gobierno recurra al TC la resolución del Parlament que reprobó a Felipe VI, y que según ha dicho sólo "rechazaba el discurso del Rel del 1 de octubre", que "no recogía las distintas sensibilidades de España y de Cataluña".

Un rechazo que, según Belarra, se mostró en muchos otros espacios de la sociedad que estuvieron de acuerdo en que el Rey lo que hizo fue "atar su estrategia a la del PP", y "eso no es lo que se espera de la Jefatura del Estado", ha añadido.

Por último, ha querido tranquilizar al PNV y ha garantizado que las medidas acordadas con el Gobierno respetarán las competencias de Euskadi y de todas las comunidades autónomas.