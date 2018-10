Noah Gordon: "El musical de 'El médico' me ha hecho renacer"

Madrid, 16 oct (EFE).- En un momento de su vida en el que ya no puede escribir, Noah Gordon siente que ha "renacido" gracias al musical de "El médico", inspirado en su novela, y por eso mañana asistirá ilusionado al estreno mundial del espectáculo, esencia de un "best seller" que, asegura, sigue siendo "contemporáneo".

Emocionado por ver la reacción de España a raíz del estreno del musical en el Teatro Nuevo Apolo, en Madrid, el escritor estadounidense ha explicado a Efe todo lo que el nuevo espectáculo le ha dado desde que sus creadores -el compositor Iván Macías y el productor Pablo Martínez- le presentaron la idea en Boston (EEUU).

"Ahora que ya no trabajo como escritor y que me faltan un par de semanas para cumplir 92 años, este musical me ha hecho renacer. Puedo ver mi trabajo traducido en un espectáculo magnífico con actores maravillosos y con una música increíble", señala Gordon, que ha participado en el proceso creativo del proyecto junto a su hijo Michael.

El escritor aceptó gustosamente leer el guion, ofreció algunas sugerencias y vio en vídeo algunos de los conciertos que se hicieron en España como carta de presentación del futuro teatro musical.

"Escuché la música una y otra vez", confiesa Gordon, que alaba el trabajo del compositor Iván Macías, quien ha puesto música al relato con una banda sonora que será interpretada en directo por una orquesta de 20 músicos.

Así, "El médico", la primera parte de una trilogía que se completa con "Chamán" y "La doctora Cole", cobra una "nueva dimensión".

"Los productores de este espectáculo han tenido mucho cuidado para representar correctamente el periodo del que se habla. Incluso la construcción del escenario refleja los tiempos que se mencionan en el libro. Me siento realmente emocionado y agradecido por ello", señala el autor de una novela que se publicó en más de 30 países que, en su opinión, sigue siendo contemporánea.

Lo es porque "la naturaleza humana permanece a medida que pasan las generaciones y los tiempos", dice. En eso consiste, a su juicio, el trabajo de un novelista, en tratar de capturar la esencia de un periodo y escribir su historia en el contexto.

España es uno de los países en los que mayor fama alcanzó la trepidante historia de Rob J. Cole, un huérfano que posee el don de predecir la muerte y que, tras recorrer Inglaterra como aprendiz de un cirujano barbero, vive un fascinante viaje hacia la lejana Persia con el propósito de convertirse en médico.

"Me gustaría que el público sintiera lo que sintieron al leer el libro. Quiero que sientan que es una historia sobre personas que se enfrentan a problemas reales y que los resuelven porque tienen temperamento y coraje", dice el estadounidense, que ayer tuvo la oportunidad de conocer al equipo del musical, creado y producido íntegramente en España.

Entre todos los profesionales que trabajan para llevar "El médico" al teatro se encuentran los actores Adrián Salzedo y Sofía Escobar, que dan vida a Rob J. Cole y Mary Cullen, respectivamente.

"Me parece que algunos de ellos están tan cerca de lo que yo escribí que no podía habérmelo imaginado mejor", revela el escritor, que se siente muy "apegado" a un musical que ha "iluminado" sus años, ahora que ya no dedica sus horas a escribir.

"Lo malo de ser mayor es que no se puede seguir haciendo lo que se hacía de joven. A veces por la mañana pienso en cosas y digo 'sería un libro maravilloso', pero por desgracia ya no lo puedo escribir", lamenta Gordon, que ahora vive una vida de "persona mayor" en una comunidad de jubilados.

Sin embargo, desde esa residencia sigue saciando su apetito creativo y continúa cultivando su amor por la literatura.

"Estoy rodeado de personas muy interesantes que han hecho cosas geniales. Nos ayudamos para seguir creciendo intelectualmente. Tengo mucha suerte de que haya un sitio así en el que poder vivir", concluye Gordon.