Liberado un francés capturado cuatro meses por los rebeldes hutíes en Yemen

París, 16 oct (EFE).- El navegante francés Alain Goma, que estaba retenido en Yemen desde hace casi cuatro meses y medio en manos de los rebeldes hutíes, fue liberado hoy, anunció la Presidencia francesa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dio las gracias en un comunicado a "todos los que han contribuido" a la liberación de Goma, capturado el 3 de junio al hacer una escala técnica en la costa yemení cuando navegaba con su velero "Jehol 2".

En particular, agradeció su intervención al sultán de Omán Qabous bin Said al Said y a las autoridades de Omán "por su compromiso decisivo", así como la implicación de Arabia Saudí.

Macron se felicitó por el "próximo" retorno a Francia de Goma y dijo compartir la alegría de su familia.

Este hombre de 54 años originario de Béziers (sur) pretendía aprovisionarse en agua en el puerto de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes, cuando fue capturado. Luego fue transferido a una prisión de Saná, la capital, donde en julio recibió la visita del embajador francés.