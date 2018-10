Leslie trae al interior de la Península un raro ejemplar de gaviota de sabine

Ciudad Real, 16 oct (EFE).- La tormenta tropical Leslie ha arrastrado hasta la laguna de Navaseca, junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), un raro ejemplar de gaviota de sabine considerada una rareza ornitológica en la península ibérica.

La observación de esta ave ha sido contrastada por el ornitólogo e investigador Fabián Casas, quien ha explicado a Efe que durante una visita a la laguna de Navaseca puedo observar un ejemplar joven de esta especie.

Casas ha señalado que la joven gaviota con toda probabilidad ha llegado al interior de la Península empujada por la tormenta tropical Leslie, puesto que pertenece a una especie de ave marina de costumbres pelágicas, que recorre incansablemente inmensas extensiones de aguas abiertas y apenas pisa tierra salvo en época de cría.

El ornitólogo ha apuntado que esta especie se puede detectar en paso frente a las costas de Galicia, aunque no resulta fácil de observar.

Procedente de las frías tundras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia, se dirige al final del verano hacia las costas del oeste de Europa y África, donde pasa el invierno.

El también ornitólogo Xurxo Piñeiro ha comentado a Efe que muchos aficionados a la ornitología sale al mar para verlas en las mejores zonas de España.

Verla en tierra, ha apuntado, "es bastante raro y verla en el interior, es aún más raro".

La cita de la presencia del ejemplar de gaviota de sabine en la laguna de Navaseca es la primera para la provincia de Ciudad Real y la segunda para Castilla-La Mancha, puesto que en octubre de 2001 se avistó otra en La Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo.

Piñero ha recordado que anteriormente en España solamente se había detectado en otras dos ocasiones en el interior, una en el embalse de Montijo en Extremadura en 2007 y, la última recogida en el libro 'The birds of the Iberian Península', que la situaba en 2009 en la Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo, en la provincia de Sevilla.