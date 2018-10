Hugo Mallo: "Estamos a tope con el míster"

Vigo, 16 Oct (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, declaró este martes que el vestuario está "a tope" con el técnico Antonio Mohamed, y pidió "unidad" para superar la racha de cinco jornadas sin ganar.

"Estamos a tope con el míster y él lo está con nosotros, y a día de hoy no podemos separarnos ni que cada uno vaya por su lado. Acabamos de empezar, sólo llevamos dos derrotas, pero sí es cierto que en el juego nos está faltando mucho más", indicó el lateral en rueda de prensa.

El defensa apuntó que la reacción del equipo ha sido "fantástica" durante el parón por los compromisos internacionales porque todos han trabajado como "gladiadores" para reencontrarse con la victoria este viernes ante el Deportivo Alavés.

"Al entrenador lo veo con ganas, con ilusión y ganas de superar esta mala racha, y ésta también es la idea que tiene todo el equipo. Todos juntos tenemos que seguir remando en este barco. Ahora tenemos dos partidos en casa que pueden ayudarnos a cambiar la situación del equipo", puntualizó.

Hugo Mallo achacó la cantidad de goles que está encajando el Celta a errores "puntuales", por eso abogó por trabajar "mucho más" para que no repitan en el futuro.

"Trabajamos con línea de cuatro y de cinco, luego el rival también juega y se presentan dificultades en los partidos. Hay momentos en que no somos capaces de sacarlo adelante no porque no sepamos qué hacer sino porque en la práctica cuesta más. Pero la idea la tenemos clara", profundizó.

Por ello, insistió en que son los jugadores los que tienen que asumir su responsabilidad: "Los que debemos responder somos nosotros. Por eso en el último partido dije que todos teníamos que dar mucho más. Da igual jugar con cuatro o cinco defensas, seguimos siendo once dentro del campo. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo irá bien.