Guillermoprieto apela al periodismo a buscar su modelo en internet

Oviedo, 16 oct (EFE).- El desarrollo de internet, de las redes sociales y de las noticias falsas que generan ofrece un "inmenso potencial" para el periodismo si los informadores hallan nuevas fórmulas para desarrollar en ese ámbito una labor "indispensable", ha advertido hoy la reportera mexicana Alma Guillermoprieto.

En su comparecencia ante los medios tres días antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, la autora de "La Habana en un espejo" ha querido trasladar así una visión optimista del futuro de una profesión de la que no se sintió parte hasta que comprobó "que tenía lectores", que alguien leía en The Guardian en Londres sus crónicas sobre la revolución sandinista.

A partir del concepto de que su única responsabilidad es con la gente que la lee, Guillermoprieto ha lamentado que "el estado de terror" que generó la expansión de internet, la avalancha de medios alternativos y la crisis causada en los tradicionales no haya permitido aún "ver ese nuevo mundo de internet con calma".

"No creo de ninguna manera que vaya a acabar con el periodismo. Ofrece un potencial inmenso para hacerlo de una forma nueva, pero, si no nos encargamos nosotros mismos de buscar formas diferentes y nuevas de periodismos virtual, nosotros vamos a ser los encargados de nuestra propia destrucción", ha advertido.

Aunque hay avances, ha apuntado, el modelo que haga sustentable el periodismo en internet "está por crearse, pero tiene que existir" para proveer a la sociedad de una labor "indispensable" que en ningún caso va a desaparecer y encontrará la manera de hacerlo.

Reacia a usar la palabra verdad en relación con el periodismo, dado que "una única verdad no existe", la reportera mexicana aprecia como principal diferencia entre la prensa iberoamericana y la anglosajona, para la que ha trabajado casi toda su carrera, la disponibilidad de una mayor capacidad económica en la segunda.

Así, el periodismo norteamericano "mal que bien" sigue pudiendo financiar grandes reportajes, capacitar a sus profesionales, incluir la cobertura internacional como una parte central de su labor mientras que la hispanoamericana "no tiene la plata", los medios no puedan conceder a sus periodistas "un mes para ir a reportear" como sí hace ella en sus colaboraciones con medios como The Newyorker.

"Otra gran diferencia es que a nosotros nos matan y en Estados Unidos eso ocurre muy rara vez, pero en Colombia o Brasil la cifra de muertos es escandalosamente alta", ha añadido.

Guillermoprieto ha recordado aquella primera conversación en un autobús de Londres con una lectora que le hizo darse cuenta de que, un trabajo al que había llegado tras una primera etapa como bailarina, era su verdadera vocación tras años "de no caber exactamente en ningún lado", como volvió a constatar después cuando publicó su primer artículo en The Newyorker.

Horas después de mantener un encuentro titulado "Periodismo con Alma" con jóvenes informadores en el Centro Niemeyer de Avilés, la reportera ha mencionado como cualidades indispensables en un informador "la curiosidad, la capacidad y la terquedad" que debe llevar a cada uno a descubrir "su propia forma de ser periodista".

"Es lo que tiene de arte este oficio, que cada uno hace su propio periodismo", ha subrayado la reportera a la que no le gusta cubrir historias sobre el poder ni sobre la política y que se convirtió en la tercera mujer en obtener el galardón de Comunicación y Humanidades por su profundo conocimiento de la compleja realidad latinoamericana y la forma en que sabe transmitirlo a los lectores angloparlantes.

De su conocimiento del mundo hispanomericano, Guillermoprieto ha extraído hoy reflexiones sobre Colombia, el país donde reside, y al que aún ve bajo el síndrome de estrés postraumático que dio lugar al rechazo al tratado de paz entre el Gobierno y la guerrilla, un proceso "emocionante", pero que aún avanza "demasiado lentamente".

De Venezuela, a donde no ha vuelto desde la etapa de Hugo Chávez al frente del Gobierno -"una manera de evaluar a un gobernante es ver quienes son sus herederos...", ha apuntado-, ha lamentado la "terriblemente difícil" reconstrucción de un país que vio destruida su principal industria, la petrolera, y muchos de cuyos ciudadanos caminan ahora con una mochila al hombro por carreteras colombianas.