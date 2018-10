Garbiñe Muguruza abre su participación con victoria ante Voegele

(Actualiza con declaraciones de Muguruza)

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- Sin ceder una sola vez su saque, la española Garbiñe Muguruza abrió su participación en el torneo de Luxemburgo derrotando a la suiza Stefanie Voegele, 81 del mundo, por 6-4 y 6-4.

Con siete saques directos, rompiendo tres veces el servicio de su rival, con 31 puntos ganadores y tan solo 5 errores no forzados. Muguruza finiquitó el partido en 72 minutos.

Tras ceder en las semifinales de Hong Kong ante la jugadora china Qiang Wang, la doble campeona del Grand Slam participa en este torneo del circuito WTA dotado con 250.000 dólares en premios, con una invitación de la organización, y como segunda favorita.

El objetivo de Muguruza es confirmar su concurso en el Elite Trophy de Zhuhai, el Masters reservado para jugadoras situadas entre el noveno y décimosexto puesto al final de la temporada (del 30 de octubre al 4 de noviembre).

La española, que ya había derrotado a Voegele en dos ocasiones anteriores, en Clearwater (USA) (2012) y Marrakech (Marruecos) (2014) se enfrentará ahora contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Varvara Lepchenko, 168 del mundo, entrenada por el español Ricardo Sánchez, y que ha sido repescada de la fase previa, y la ucraniana Dayana Yastremska, 66 WTA.

"He tenido buenas sensaciones a pesar de haber tenido poco tiempo para entrenar y adaptarme, así que estoy contenta de ganar, pero también por el hecho de que me sentí bien en la pista", dijo Muguruza tras el encuentro, al referirse al cambio de condiciones de pista dura y temperaturas de más de 30 grados con alta humedad en Hong Kong, a la pista cubierta de Luxemburgo.

"Traté de ser muy competitiva en cada punto, sabía que ella estaba mejor preparada que yo para estas condiciones y no quería sorpresas, así que entré muy concentrada desde el principio", añadió.

"El desfase horario me molesta, pero no puedo enfadarme por ello. Sólo tengo que intentar superarlo lo antes posible", continuó.

"Estoy intentado mantener la inercia de Hong Kong, lo bueno es que he ganado un partido, pero lo malo es que por ahora solo es un partido", dijo entre risas.

"Creo que me voy sentir mejor para el próximo partido. Ya he podido entrenarme una hora y jugar uno en cubierta, que es muy diferente a las condiciones que he tenido los últimos meses, así que creo que el próximo irá mejor", comentó la española.