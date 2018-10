Un exvocal de la CIAIAC lamenta la falta de independencia del poder ejecutivo

Madrid, 16 oct (EFECOM).- El experto en navegación aérea Fidel Sanz, quien fue vocal de la CIAIAC en 2013 y 2014, ha manifestado hoy que dimitió de ese cargo por la "decepción y frustración" que le produjo "la falta de independencia respecto al poder ejecutivo" del organismo encargado de investigar los siniestros.

Sanz, quien es piloto de Iberia, controlador aéreo de AENA e ingeniero de Caminos, ha comparecido hoy ante la comisión del Congreso de los Diputados que indaga sobre el accidente del Spanair JK5022 en Barajas en 2008 como exvocal de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

A su juicio, ese organismo adscrito a Fomento "tal y como está concebido es inoperativo, es ineficaz y es, por tanto, muy mejorable".

Ha explicado que ingresó en 2013 con "mucha alegría e ilusión" y que cinco meses después renunció a la vocalía de la CIAIAC mediante una carta de dimisión, con "decepción y frustración, preocupación e impotencia", aunque su cese se materializó unos meses más tarde.

"Debería haber un régimen de incompatibilidades, sería fundamental", ha declarado Sanz, y ha añadido: "Una comisión de investigación de este calibre debiera funcionar de modo autónomo, independiente del poder ejecutivo".

Ha indicado que así ocurre en otros países, ha considerado que no tiene sentido que haya una experta en pólizas de seguros como miembro de la CIAIAC y ha lamentado que la veintena de investigadores estén limitados en su labor, tengan pocos medios a su alcance y no abarquen todos los campos necesarios.

Sobre el informe del accidente en Barajas ha opinado que "es mejorable", pero sin valorar unas conclusiones en las que no pudo participar.

"Si se pretende echar la culpa al piloto por no bajar los 'flaps' a tiempo, no estoy de acuerdo", ha subrayado Sanz, al recordar que hubo también "otros motivos", como "las sondas y los relés", entre otros, aunque prefería no hacer más valoraciones porque él investigó.

Sanz ha asegurado que a él la presidencia de la CIAIAC le impidió "colaborar ni directa ni indirectamente con los investigadores", salvo pocas veces, de un modo muy limitado y sin poder usar sus conocimientos profesionales.

También ha lamentado que la filtración de vídeos y audios a la prensa tras los accidentes lleva a malentendidos y prejuicios en la opinión pública, generados a veces por errores, porque hay audios que se publican y "quien se dice que hablaba no era quien se decía que hablaba".