El equipo español de piragüismo encara una temporada complicada

Ibiza, 16 oct (EFE).- El equipo nacional de piragüismo encara "con mucha confianza" una temporada que será complicada por el próximo Campeonato del Mundo, donde debe lograr su plaza para los Juegos de Tokio 2020, según ha explicado hoy en Ibiza el entrenador Miguel García Fernández.

El equipo, liderado por el cuatro veces medallista olímpico Saúl Craviotto, está en Ibiza para realizar su "stage" de pretemporada, y cuenta con la presencia de los palistas de prestigio internacional como Cristian Toro, Marcus Cooper, ambos campeones olímpicos, y de Rodrigo Germade, campeón del mundo al igual que Cooper.

Las dos jóvenes promesas Juan Oriyés y Daniel Abad completan la expedición, que ha llegado a la isla el domingo y se quedará hasta el próximo viernes.

El grupo ha comenzó el lunes su preparación con un recorrido en bicicleta por Ibiza y ha continuado hoy con una jornada de Surfski, la modalidad de piragüismo en mar abierto.

En una rueda de prensa celebrada hoy en el Club Náutico de Sant Antoni (CNSA), donde los deportistas fueron recibidos por autoridades locales, García ha explicado que el equipo se enfrenta a "una de las temporadas más complicadas del ciclo olímpico" debido a la clasificación para los próximos Juegos de Tokio.

"Las plazas se consiguen en el Campeonato del Mundo del año anterior, de 2019, y está bastante ajustado", ha señalado García.

El entrenador ha explicado que cuando esta competición mundial se celebra en Europa, que "es un potencial clarísimo en el piragüismo", las plazas "son más difíciles de conseguir".

Aun así, García ha destacado que el equipo nacional "está muy compacto y con mucha ilusión" para enfrentar el reto, después de una temporada pasada "muy buena", con seis medallas conquistadas en el Campeonato del Mundo 2018.

"Salimos reforzados de la temporada pasada y tenemos mucha confianza en que este será un buen año", ha indicado el entrenador, que en noviembre viajará a Tokio para conocer la pista de agua salada donde se disputarán las olimpiadas, a fin de "estar prevenidos" y evitar "sorpresas" en la competición.

Por su parte, el referente del piragüismo español, Saúl Craviotto, ha señalado que Ibiza, isla que visita por primera vez, "es un paraíso" y que es el "mejor sitio" para empezar "poco a poco" la preparación para una temporada "dura" en la que el equipo se juega "muchísimo".

Sobre el piragüismo español, Craviotto ha asegurado que "está en su mejor momento".

"Estamos haciendo un momento histórico y lo bueno es que hay gente muy joven que ya está apretando. Yo soy el presente y tirando al pasado del piragüismo español, tengo 33 años, pero hay chavales como Marcus, de 24 años, que ya es campeón olímpico. Son gente muy joven que promete que va a haber ciclos olímpicos con grandes resultados. Hay mucho futuro", ha destacado Craviotto.

En referencia a los Juegos Olímpicos, Craviotto ha señalado que cada vez que ha ganado una medalla ha sentido "mucho alivio" y la sensación de que "ha valido la pena el esfuerzo hecho".

Sin embargo, ha matizado que rápidamente se deben poner otra vez "los pies en el suelo" para preparar las siguientes olimpiadas.

"No te puedes estancar en el pasado ni vivir de los resultados anteriores. Por mucho que sea campeón olímpico en Río, como no pelee ahora en Tokio, me quitan la medalla", ha afirmado el piragüista.