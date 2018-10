Endeavor amenaza con romper un contrato con los saudíes por el caso Khashoggi

Cannes , 16 oct .- Ari Emanuel, consejero delegado de Endeavor, una de las principales agencias de talentos de Hollywood, dijo hoy que está "muy preocupado" por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, algo que según "The Hollywood Reporter" le ha llevado a plantearse romper un contrato con Riad.

"Legalmente, todo lo que puedo decir es que sigo de cerca la situación", indicó en una conferencia en el mercado de programas, series y formatos audiovisuales Mipcom de Cannes.

Según la revista "The Hollywood Reporter", Endeavor planea anular un contrato de 400 millones de dólares (unos 345 millones de euros) con el reino saudí, con el que el pasado marzo negoció la obtención de acciones minoritarias en la empresa, coincidiendo con el despliegue económico del país en la industria del entretenimiento.

Khashoggi, de 59 años, desapareció el pasado 2 de octubre tras entrar al consulado de su país en Estambul, ciudad a la que había acudido para visitar a su novia, turca, y realizar trámites para casarse.

Opositor con el régimen de Arabia Saudí y con el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, Khashoggi, que colaboraba con "The Washington Post", huyó a Estados Unidos el año pasado, al temer por su propia seguridad tras haber criticado en múltiples ocasiones ataques contra los derechos humanos y la libertad de prensa.

Los servicios de inteligencia de Turquía, según algunos medios, sospechan que el hombre fue asesinado dentro del consulado.

El caso está afectando al Gobierno saudí por la falta de una respuesta convincente sobre el paradero del periodista.

Entre otras, empresas como Uber, Ford o JP Morgan han anunciado que no participarán en la cumbre "Davos in the Desert", organizada por Riad, y medios como "CNBC", "Bloomberg" o "The New York Times" han avisado que no lo cubrirán.