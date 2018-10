Londres, 16 oct (EFE).- Seis aspirantes, cuatro mujeres y dos hombres, compiten hoy por el premio Man Booker, un galardón que reconoce la mejor novela del año escrita en inglés y publicada en el Reino Unido.

El pasado 20 de septiembre el jurado presentó en la capital británica la lista con la media docena de finalistas, descartando a siete seleccionados en una primera clasificación publicada en julio.

La británica Daisy Johnson, de 27 años, se convertía en la escritora nominada más joven en la historia del célebre galardón, que comenzó a entregarse en 1969.

Su libro "Everything under", que narra una compleja relación materno-filial, se enfrenta a otras dos obras de escritores británicos, "Milkman" de Anna Burns y "The long take" de Robin Robertson, para conseguir las 50.000 libras (casi 57.000 euros) con los que está dotado el premio.

Desde 2014, el Man Booker está abierto a escritores de fuera de las islas británicas y de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

Así, este año completan la lista de finalistas una canadiense, Esi Edyguan, con "Washington black", y dos estadounidenses, Rachel Kusher y Richard Powers, con los libros "The Mars room" y "The overstory", respectivamente.

El año pasado, el ganador fue el estadounidense George Saunders por su novela "Lincoln in the Bardo", una historia que evoca la noche en la que el presidente de EE.UU. Abraham Lincoln enterró a su hijo de once años.