El creador de Chucky, Don Mancini, en el festival de cine Nocturna Madrid

Madrid, 16 oct (EFE).- El creador de "Chucky, el muñeco diabólico", Don Mancini, participará en la sexta edición del Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna Madrid que se celebrará del 23 al 27 de octubre y se inaugurará con el estreno de "La noche de Halloween".

Coincidiendo con el 30 aniversario de Chucky, Mancini recibirá el Premio Maestro del Fantástico por haber creado "un icono" del terror. Será durante la jornada inaugural, en los cines Cinesa Proyecciones, que seguidamente acogerán el estreno de "La noche de Halloween", secuela de "Halloween" de John Carpenter, protagonizada por Jamie Lee Curtis y dirigida por David Gordon Green.

Mancini además impartirá una clase magistral en la sede de la Fundación SGAE, según han informado hoy los organizadores durante la presentación de su programación.

El festival, que tendrá también como sede la Cineteca, proyectará más de 50 títulos. La clausura correrá a cargo de "Mandy", la última película del italiano Panos Cosmatos, protagonizada por Nicholas Cage.

En la Sección Oficial a Competición se proyectarán "What Keeps you alive", de Colin Miniham; "Piercing", de Nicolas Pesce o "Heretiks", de Paul Hyett, que estará en Madrid junto a la productora y actriz Marcia do Vales para presentar la cinta.

También se proyectarán filmes de producción iberoamericana como la argentina "Aterrados" de Demian Rugna o "The Nightshifter", del brasileño Dennison Ramalho.

Nocturna Madrid dedicará además un ciclo al "Fantaterror español", que arrancará el 22 de octubre en la Sala Berlanga y que permitirá redescubrir títulos como "La marca del hombre lobo", de Enrique López Eguiluz; "La semana del asesino", de Eloy de la Iglesia; "La novia ensangrentada", de Vicente Aranda, o "Ceremonia sangrienta" y "No profanar el sueño de los muertos" de Jorge Grau.