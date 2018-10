Los compromisarios no votarán para retirar camiseta de Urdangarín del Palau

Barcelona, 16 oct (EFE).- La Asamblea de Compromisarios del Barcelona, que se celebrará el próximo 20 de octubre, no votará para retirar la camiseta del exjugador de la entidad Iñaki Urdangarín que cuelga del Palau Blaugrana después de que no haya sido incluida esta votación en el orden del día.

Para ello era necesario el apoyo de 3.200 socios -el 3% de la masa social barcelonista-, pero los dos colectivos que impulsaban la recogida de firmas (Manifest Blaugrana y Dracs 1991) únicamente han conseguido unas 3.000.

El portavoz de la entidad barcelonista, Josep Vives, recordó este martes que la camiseta de Urdangarín está retirada "por méritos deportivos".

Además comentó que desde el club azulgrana "siempre se respeta" la voluntad de los socios, pero que en este caso no se llevará a votación la propuesta porque "no se han reunido los requisitos" y por lo tanto no se incluirá en el orden del día.

Iñaki Urdangarín jugó con el Barcelona de balonmano entre 1986 y 2000, y consiguió, entre otros muchos títulos, seis Copas de Europa y diez Ligas ASOBAL.

A finales de 2011 se conoció su implicación en un caso de corrupción (NOOS) y en 2017, el tribunal encontró a Urdangarin culpable de fraude fiscal y le impuso una condena de seis años y tres meses de cárcel. En junio de 2018 se confirmó la condena con una rebaja de cinco meses e ingresó en el penal de Brieva.