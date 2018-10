Barreiro: "Para superar al Montakit serán claves la defensa y la intensidad"

Zaragoza, 16 oct (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Jonathan Barreiro ha declarado hoy que para poder superar al Montakit Fuenlabrada el próximo domingo en territorio aragonés serán claves la defensa y la intensidad con la que salga el equipo maño.

"Parte fundamental del partido será la defensa y parar a sus jugadores claves como Popovic, que el año pasado nos hizo mucho daño -recuerda sobre los 34 puntos y 10 triples del croata- y Pere Tomás, que les da mucho ritmo", ha destacado en rueda de prensa.

El conjunto zaragozano viene de una dolorosa derrota en la pista del F.C. Barcelona (99-55) de la que quiere resarcirse en el partido contra el conjunto fuenlabreño.

"No hicimos el partido que queríamos, el Barça salió muy serio y nos sacó del partido", ha lamentado el jugador gallego, que ha reconocido que no pueden volver a tener "esa falta de intensidad" aunque también ha matizado que el partido contra el conjunto catalán no va a nublar todo su trabajo.

Igualmente ha resaltado que el vestuario del conjunto 'rojillo' está "unido y con ganas de demostrar" que puede estar más arriba. Por ello ha expresado su deseo de pasar página a lo ocurrido en la Ciudad Condal y estar centrado en el enfrentamiento contra el conjunto madrileño en el que tienen que ir "a tope".

"Queremos demostrar nuestro carácter en casa, hacer disfrutar a la afición y llevarnos el partido. Tenemos que estar concentrados en lo nuestro y serios para sacar otra importante victoria en casa", ha apuntado el alero del conjunto zaragozano.

Barreiro no ha querido valorar la destitución del técnico del Montakit Fuenlabrada, Agustí Julbe, apuntando que "cada vestuario es un mundo" y que no le parece correcto valorar lo que ocurre en el conjunto madrileño.