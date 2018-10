Arto Paasilinna, el escritor finlandés del humor negro y la sátira social

Helsinki, 16 oct (EFE).- El escritor de culto Arto Paasilinna, fallecido este lunes a los 76 años, se convirtió por méritos propios en el autor finlandés más apreciado por el gran público, tanto en su país como en el resto del mundo, gracias a su mezcla de hilarante humor negro y feroz sátira social.

Pese a nacer en el pequeño municipio de Kittilä, una región despoblada dentro del Círculo Polar Ártico, su literatura de ritmo trepidante y estilo sencillo logró conectar con millones de lectores de todas las latitudes, hasta el punto de vender más de ocho millones de ejemplares y ser traducido a más de 40 idiomas.

Exguarda forestal, experiodista, expoeta, publicó su primera novela, "Operación Finlandia", en 1972, cumplidos los treinta años, y a partir de entonces mantuvo una frenética actividad que le llevó a escribir al menos un libro al año durante el resto de su carrera, hasta que en 2009 sufrió un infarto cerebral.

Aunque nunca logró el Nobel de Literatura, como su compatriota Frans Emil Sillanpää, ni fue considerado tan erudito como el también finlandés Mika Waltari, Paasilinna cosechó mayor éxito internacional que ellos entre los lectores, al ser capaz de narrar las historias más deprimentes de una forma desconcertantemente cómica.

Y es que su intención, según explicó en 2007 en Barcelona con motivo de la traducción al español de su novela "Delicioso suicidio en grupo", era contar a sus lectores "cosas muy difíciles y pesadas, pero dándoles luz y esperanza".

En esa novela, por ejemplo, aborda el trágico problema del suicidio, especialmente extendido en Finlandia, llevándolo a un extremo absurdo: 33 suicidas se asocian para recorrer Europa en autobús en busca de un acantilado desde donde despeñarse juntos y así quitarse la vida dignamente.

Según explicó en aquella ocasión, la novela, publicada en finlandés en 1990, contribuyó a que la cifra de suicidios anuales en Finlandia bajase de los 1.500 a los mil, en un país con 5,5 millones de habitantes.

"En mi vida de cada día he estado salvando a mucha gente para que no se metiera en las pompas fúnebres", declaró, para agregar que "no existe ninguna tribu o familia que no tenga este instinto. Incluso los animales se suicidan".

En "El año de la liebre" (1975), su novela más aclamada, también recurre a un argumento inverosímil y a su hilarante humor negro para lanzar una feroz crítica a la deshumanización del mundo contemporáneo, al tiempo que rompe una lanza en favor del ecologismo.

Su personaje principal, el periodista Vatanen, atropella a una liebre y, tras socorrer al animal, decide abandonar la ciudad, su trabajo y a su mujer para emprender un viaje por la Finlandia rural que le lleva a vivir curiosas peripecias, alejado de la sociedad pero acompañado de la liebre, su nueva mascota y compañera.

Y es que, en general, la obra de Paasilinna, compuesta por 35 novelas y varias obras de no ficción, está plagada de historias inconcebibles y situaciones tragicómicas ambientadas en su querida Finlandia.

Títulos como "El molinero aullador" (1981), "El bosque de los zorros" (1983) o "La dulce envenenadora" (1988) abordan temáticas sociales complejas con una fina ironía y gran sentido del humor.

La pluma de Paasilinna es capaz de dar brochazos de alegría y optimismo mientras radiografía asuntos profundos que acechan al ser humano contemporáneo, como la desesperación, la monotonía, la marginación o la crueldad de nuestros propios congéneres.

Durante sus inicios, el autor finlandés compaginó su carrera literaria, por la que recibió varios premios, con su vocación periodística, trabajando para varios medios de comunicación locales.

Debido al creciente éxito de sus libros, a partir de 1988 se centró en la literatura, lo que le permitió crear una amplia obra literaria hasta que en 2009 sufrió un infarto cerebral.

Tras una lenta recuperación, fue internado en un asilo de ancianos en la ciudad de Espoo, próxima a Helsinki, y aunque seguía escribiendo en la soledad de su habitación, su estado ya no le permitió terminar ninguna obra nueva.

Su última novela, publicada en 2009, se titula "Elävänä omissa hautajaisissa" (literalmente, "Vivo en su propio funeral"), que cuenta la historia de Arttu, un niño que planea su propio entierro tras asistir a un funeral muy mal organizado.