Viceministro indio denuncia por difamación a periodista que le acusó de acoso

Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- El viceministro de Exteriores indio, M.J. Akbar, denunció hoy por difamación ante los tribunales a la periodista Priya Ramani, la primera de cerca de una decena de mujeres que en los últimos días le han acusado de acoso sexual.

"Hemos presentado la queja contra Priya Ramani por el momento", explicó a Efe Sandeep Kapoor, socio del bufete que representa al político en un tribunal de Nueva Delhi en este caso.

El abogado añadió que barajan abrir también denunciar a las otras mujeres que acusaron a Akbar.

Las acusaciones contra el alto cargo del Gobierno encabezado por el partido nacionalista hindú BJP surgieron a raíz del estallido del movimiento #MeToo en la India, que hace tres semanas comenzó a apuntar a las esferas de Bollywood, la industria cinematográfica del país asiático, así como celebridades y medios de comunicación.

La primera denuncia apareció cuando Ramani compartió en redes sociales un artículo escrito hace un año en el que relata cómo un "talentoso" y "brillante" editor la llevó a una habitación para una "entrevista de trabajo" y reveló que ese periodista es el hoy viceministro.

"Eres un experto en llamadas obscenas, mensajes, felicitaciones inapropiadas y no aceptas un no por respuesta. Sabes cómo acariciar, frotar, agarrar y acosar. Hablar en tu contra todavía conlleva un alto precio que muchas mujeres jóvenes no pueden pagar", escribe en su artículo la periodista.

Varios partidos de la oposición han exigido la inmediata destitución del viceministro y una investigación del caso.