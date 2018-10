El torero peruano Roca Rey se alza con el X premio "Paquiro" de El Mundo

Madrid, 15 oct (EFE).- El torero peruano Andrés Roca Rey se ha alzado con la décima edición del premio "Paquiro", que otorga El Cultural del diario El Mundo al acontecimiento taurino de la temporada por su "arrolladora irrupción en un triunfal 2018 de principio a fin", según recoge el fallo del jurado.

Este premio, que posee una dotación económica de 50.000 euros, viene a reconocer un año en el que Roca Rey ha sido líder del escalafón con 55 paseíllos, 89 orejas cortadas y 30 Puertas Grandes, con triunfos rotundos como "la faena de dos orejas el Domingo de Resurrección en Sevilla, su doble salida a hombros en Valencia o su impacto en San Fermín donde cortó seis orejas en apenas 48 horas".

También en Madrid logró una oreja de peso durante la feria de San Isidro, en Bilbao abrió la Puerta Grande, en San Sebastián se alzó con la "Concha de Oro" al triunfador de la Semana Grande, además de otras tardes para la historia como las protagonizadas en Castellón, Córdoba, Alicante, Huelva, Málaga, Gijón, El Puerto de Santa María (Cádiz), Valladolid, Murcia, Albacete, Salamanca o Ronda (Málaga).

Asimismo, cobra importancia su gran repercusión en la taquilla. No hay plaza en la que se anuncie en la que no se cuelgue el cartel de "no hay billetes", algo que denota el gran interés que ha despertado también entre el aficionado, que ha podido disfrutar de la regularidad en el triunfo que ha tenido este joven de 21 años durante toda el 2018.

Roca Rey pasa a engrosar un palmarés en el que ya forman parte otros toreros de primer nivel como el francés Sebastián Castella, José Tomás, que tiene cuatro, Morante de la Puebla, Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera, además de los escritores Mario Vargas Llosa y Pere Gimferrer, y la junta administrativa de la plaza de Bilbao.

El jurado de estos premios, presidido por Luis Abril, ha estado integrado también por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo; el director de El Mundo, Francisco Rosell; el académico Luis María Ansón y otras personalidades vinculadas al mundo del toro.

Entre ellas: el director de Canal Toros, Ignacio Frauca; el director general de la Fundación del Toro de Lidia, Borja Cardelús; el periodista Jordi García-Candau; la torera Cristina Sánchez, el empresario y ganadero José Luis Lozano; el consejero delegado de Nautalia Viajes, Rafael Garrido, patrocinador de este premio; y el jefe de la sección taurina de El Mundo, Vicente Zabala de la Serna.