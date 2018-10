Sturgeon confía en que Parlamento deseche una "falsa elección" en el "brexit"

Londres, 15 oct (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó hoy que los diputados del Parlamento británico no deben verse ante la "falsa elección" de tener que votar a favor de un mal acuerdo sobre el "brexit" o de dejar que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin ningún tipo de pacto.

"Los parlamentarios no tienen que caer en esa falsa elección. Hay otras opciones disponibles. Votar en contra de un mal acuerdo o de un acuerdo poco detallado no es votar a favor de que no haya acuerdo, es un voto para abrir la puerta a uno mejor", dijo Sturgeon durante un discurso pronunciado en Londres.

Recalcó que rechazar un pacto que no aporte detalles sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE "es la única oportunidad que tendrá el Parlamento de Westminster para restablecer las negociaciones y volver a pensar".

La líder independentista, que recordó que Escocia votó "abrumadoramente" con un 62 % a favor de la permanencia en la UE, indicó que su Gobierno respalda la idea de que el Reino Unido permanezca en el mercado común y la unión aduanera como la mejor forma de evitar las consecuencias del "brexit" sobre la economía.

Además, apuntó que la Cámara de los Comunes no apoyaría el llamado plan de "Chequers", que contempla un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria, por la oposición que genera entre las propias filas del Partido Conservador.

En este sentido, señaló que la primera ministra, la conservadora Theresa May, debe dejar de decir que es la única opción "seria y creíble sobre la mesa", debido a que los líderes europeos ya la rechazaron en la pasada cumbre europea celebrada en Salzburgo (Austria).

"Para la primera ministra y el Gobierno del Reino Unido es el momento de enfrentar la realidad. Para los parlamentarios de Westminster es el momento de unirnos en una coalición de sentido común que minimice el daño del 'brexit'", indicó.

Coincidiendo con su comparecencia, el Ejecutivo regional ha publicado el documento "El lugar de Escocia en Europa: nuestro camino hacia adelante", que analiza las propuestas del Gobierno británico y defiende la membresía a largo plazo del Reino Unido en el mercado común y la unión aduanera.