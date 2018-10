Pesic:"No es posible jugar los 'playoff', si no ganas partidos fuera de casa"

Barcelona, 15 oct (EFE).- Antes de viajar a Gran Canaria, donde este martes (21.00 horas) disputará el segundo partido de la Euroliga contra el Herbalife, el entrenador del Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, aseguró que para jugar los 'playoff' de la competición continental su equipo debe ganar lejos del Palau Blaugrana.

"La diferencia entre los equipos que quieren ganar títulos y los equipos que juegan solo para jugar, es cómo juegas fuera. Sabemos que en la Euroliga, para entrar en los playoff, no es posible si no ganas algunos partidos fuera de casa", apuntó el entrenador serbio.

En este sentido, Pesic admitió que "es difícil ganar lejos de casa", más aún en un primer tramo de calendario en el que su equipo jugará muchos partidos lejos del Palau Blaugrana.

"Es una situación a la que nos tenemos que adaptar. De momento estamos frescos, pero tenemos que dar el máximo e intentar jugar a nuestro máximo nivel", añadió.

En la primera jornada europea, el Barcelona cayó en Moscú ante el CSKA (95-75), un encuentro que, en su opinión, sirvió para aprender con vistas al futuro.

"Fue solo un partido. Jugamos contra uno de los favoritos para ganar la Final a Cuatro. El CSKA es un equipo de nivel NBA, que tiene continuidad, con un entrenador que lleva ahí tres temporadas, que no ha cambiado nada. Para nosotros fue un partido muy importante para aprender de esta derrota", afirmó Pesic.

Mañana el equipo azulgrana, que en el fin de semana venció al Tecnyconta Zaragoza (99-55) tendrá una oportunidad para desquitarse de la primera derrota continental en un pabellón que acogerá por vez primera un encuentro de la Euroliga.

"Jugamos contra un equipo muy nuevo, con un entrenador nuevo, con jugadores en el perímetro con mucha energía. Necesitan tiempo para adaptarse, jugamos contra un equipo que juega un baloncesto moderno, muy rápido. Tenemos que parar y controlar el rebote y los triples", añadió.

En cualquier caso, Pesic prevé un encuentro distinto al que hace unas semanas ambos equipos disputaron en el Palau Blaugrana, donde el Barcelona se impuso por 98-78.

"Me gustaría mucho que se repitiera el mismo partido que en el Palau Blaugrana, pero dos partidos iguales no existen. Intentaremos dar nuestro máximo nivel. No tenemos problemas, a excepción de la lesión de Hanga. Los otros jugadores están a disposición y motivados", zanjó.