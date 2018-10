Pacheta: "Haremos cambios, pero será un equipo reconocible"

Elche , 15 oct .- José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó este lunes que su equipo será reconocible en el encuentro que disputará ante el Córdoba este martes, correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, a pesar de los numerosos cambios que introducirá en el equipo.

"Qué bien nos viene la Copa, porque jugaremos con un montón de jugadores nuevos, pero será un equipo reconocible y bueno", indicó el entrenador castellano, quien pidió a sus jugadores estar "duros y contundentes" ante un Córdoba repleto de "buenos futbolistas".

Pacheta admitió que la prioridad en la Liga, pero dijo que el Elche afronta la Copa del Rey con la intención de "ganar", si bien matizó que "mirando de reojo al viernes", cuando se enfrentará en Liga al Málaga, líder de la competición de Segunda.

El técnico burgalés confió en que, tal y como ya sucedió en la anterior eliminatoria, el partido de Copa permita al Elche cambiar la dinámica tras la decepcionante actuación de su equipo en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.

"Acaban de darnos con un palo en la cabeza y el equipo está dolido. Sabemos lo duro que ha sido el resultado para todos", dijo Pacheta, quien indicó que su equipo debe ser "más contundente" en los partidos.

A pesar de la goleada, el entrenador aseguró que el Elche "está vivo y con toda la energía del mundo" y recordó que "en octubre no sube ni baja nadie". "Nos han metido cuatro, pero eso nos hará madurar. Toca apretarse los machos y seguir con lo nuestro: Insistir, insistir e insistir", apostilló.

El entrenador confirmó a José Juan como portero ante el Córdoba y admitió que la baja de Sory Kaba, el goleador del equipo, se tiene que notar porque "estaba muy conectado y en racha".

El técnico reiteró que no se marca límites en la Copa y que si su equipo es capaz de superar al Córdoba no le importaría seguir haciendo camino en el torneo porque tiene "una plantilla lo suficientemente amplia para que no se noten un par de partidos más cada mes".