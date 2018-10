Montero dice que el pacto con Podemos solo se modificará con su "visto bueno"

Madrid, 15 oct (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que iniciará "de inmediato" la negociación del futuro proyecto presupuestario con los diferentes grupos políticos y ha avanzado que solo modificará el pacto alcanzado con Unidos Podemos si cuenta con su "visto bueno".

Durante la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que, tras el acuerdo presupuestario firmado con Unidos Podemos y la remisión a Bruselas del borrador de proyecto a lo largo del día de hoy, comenzará a "trabajar con los distintos grupos parlamentarios", cuyos votos son necesarios para que las cuentas salgan adelante.

Se trata de "varias fuerzas" que apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno, ha apuntado la ministra, que ha añadido que comenzará las conversaciones con el PNV después de que este partido se haya mostrado abierto a negociar su apoyo.

"No vamos a excluir a nadie que no se haya autoexcluido", ha añadido, porque "cuantos más mejor", ya que "apoyar los Presupuestos no es apoyar al Gobierno", sino la calidad de vida de los ciudadanos y el cumplimiento de los obligaciones fiscales.

Ha puntualizado que si a lo largo de las negociaciones surgiera "cualquier cuestión que afectara al acuerdo previo" con Unidos Podemos se abordaría "en coordinación" con este, con su "visto bueno".