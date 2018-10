Malmström rechaza que Trump diga que la UE se creó para aprovecharse de EEUU

Berlín, 15 oct (EFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, rechazó hoy las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en las que aseguró que la Unión Europea (UE) fue creada para "aprovecharse" de su país.

En una intervención en la Universidad Humbolt de Berlín, Malmström, aseguró que la UE se creó para "resolver problemas de otra forma" tras la II Guerra Mundial y que ha contado históricamente con el apoyo de EEUU.

"No estoy de acuerdo", aseguró la comisaria al ser interrogada sobre las declaraciones de Trump y añadió: "La UE no se creó para aprovecharse de EEUU, sino para resolver problemas de otra forma".

Malmström no quiso evaluar las declaraciones del presidente estadounidense: "No me puedo distraer con cada 'tuit'. Tratamos de hacer nuestro trabajo".

La comisaria explicó que, más allá de las declaraciones, la UE está tratando de establecer una "agenda común positiva" con EEUU en materia de comercio que podría acabar derivando en una negociación para un acuerdo reducido y probablemente limitado a productos industriales.

"Estamos buscando una agenda común, quizá limitada", explicó Malmström, que subrayó que Bruselas y Washington están "hablando", pero no "negociando", de forma "constructiva" aunque por el momento sin resultados.

Sobre EEUU, reconoció que las relaciones bilaterales "han sido mejores" y que en la actualidad son "algo tensas", pese a que la UE sigue considerando a EEUU como un "amigo, socio y aliado".

"Ese vínculo no es tan fuerte como era", apostilló sobre los lazos transatlánticos.

Además, consideró "desafortunado" que EEUU haya impuesto aranceles al acero y el aluminio europeo y avanzó que una tasa aduanera a los coches europeos tendría "un efecto tremendo para la economía alemana, la europea y la mundial".

La comisaria añadió que la UE está preparada para responder con contramedidas en el caso de que EEUU establezca aranceles a los vehículos fabricados en Europa.

"Sería desafortunado, pero tendríamos que reaccionar. Esperamos que no pase. Pero si sucede, estamos listos para tomar medidas. Los estados miembros nos han pedido que elaboremos una lista de contramedidas con las que responder", afirmó.