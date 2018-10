Extremadura pide que "se cuide" a las regiones en la transición energética

Madrid, 15 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha solicitado que "se cuide" a las regiones como la suya que han tenido "potencia energética alta" con fuentes hidráulica y nuclear, en el proceso de transición a energías renovables.

En diálogo con periodistas tras reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Fernández Vara ha asegurado salir "satisfecho" del encuentro y ha considerado que la transición de energías convencionales a renovables "no es flor de un día".

"Hemos pedido que aquellas regiones que hemos tenido potencia energética alta, tanto por lo hidráulico como por lo nuclear, que se cuide a regiones especialmente como la nuestra, y que haya subastas especiales que permitan alternativas a la energía que hemos tenido hasta ahora", ha recalcado.

El presidente extremeño ha afirmado que "para cerrar primero hay que abrir, si no se abren cosas nuevas no se pueden cerrar las antiguas", y ha ejemplificado con la planta nuclear ubicada en Cáceres: "Almaraz no podrá tener cierre si no tiene alternativa en el entorno tanto en materia energética y de empleo".

"Me agrada que este Ministerio esté pensando más en llaves para abrir que llaves para cerrar", ha recalcado, y en ese sentido, ha destacado el decreto ley en materia energética aprobado por el Gobierno la semana pasada.

Además, ha explicado que desde este año hasta 2021 su comunidad autónoma recibirá inversiones privadas "en torno a los 3.000 millones de euros" para energía fotovoltaica, las cuales aportarán cinco mil megavatios al sistema.

Fernández Vara ha considerado que "el cambio climático es una realidad innegable" y que los gobiernos deben ser capaces "de generar los nuevos empleos del siglo XXI, y para eso hay que exigir que antes de tomar ninguna decisión sobre fuentes de energía del pasado, se tomen las decisiones sobre los del futuro".