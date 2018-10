Croacia también sufre ante Jordania

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- Croacia ganó 2-1 a Jordania después de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria y sufrió ante un equipo mucho menor que todo un subcampeón en el Mundial de Rusia que no encuentra su sitio.

Los hombres dirigidos por Zlatko Dalic no levantaban cabeza desde la final de la Copa del Mundo, en la que perdieron ante Francia para concluir con un torneo de ensueño que no llegaron a materializar. Después, en un amistoso contra Portugal no pasaron del empate (1-1) y en la Liga de Naciones fueron derrotados 6-0 por España y empató sin goles en Rijeka ante Inglaterra.

Precisamente, en esa misma ciudad, Croacia tenía que afrontar un duelo que a priori se presentaba sencillo para recuperar moral de cara a siguientes compromisos. Y, también, para iniciar con buen pie un relevo generacional que necesita con urgencia el cuadro balcánico.

De momento, sin Mario Mandzukic, su referente arriba ya retirado de la selección, Croacia parece haber perdido gol. Hasta este lunes, sólo había marcado uno en los tres encuentros que disputó tras el Mundial de Rusia.

Ante Jordania, Dalic prescindió de otros dos hombres básicos en su selección. Por lo menos durante los últimos años, en los que Luka Modric e Ivan Rakitic marcaron el paso de sus compañeros. Los dos metrónomos de Croacia, por descanso, no jugaron y dejaron su hueco a compañeros más jóvenes como Mario Pasalic o Marko Rog, ambos de la generación de los nacidos en 1995.

Con un poco más de oxígeno, Croacia saltó bien al terreno de juego. Muy pronto asustó a un equipo que jugaba un encuentro que en Jordania era un acontecimiento por la entidad del subcampeón del mundo. Y, en apenas dos minutos, dispuso de un par de ocasiones de Ante Rebic y de Karlo Bartolec, que marcaron territorio con sus disparos lejanos.

Sin embargo, Jordania no se amilanó y contestó con una ocasión de Musa Al Taamari que lanzó una pelota muy cerca de la escuadra derecha de la portería defendida por Dominik Lavikovic. Fue prácticamente la única ocasión visitante en toda la primera parte, en la que Croacia se atascó y sólo Domagoj Vida, con un cabezazo certero a la salida de un córner, pudo abrir el marcador a los 23 minutos.

En el segundo acto, Jordania mostró la peor cara de su rival, que jugó un fútbol muy plano en el que sólo sobresalió Mario Pasalic, muy insistente y con mala suerte tras encontrarse en dos ocasiones por Anis Bani Yassen, que completó una buena actuación ante la desesperación del jugador balcánico.

Tuvo que aparecer Aleksandar Mitrovic, que acababa de salir al césped, para aumentar la renta croata con un cabezazo tras un saque de falta al segundo palo de la portería de Jordania, que contra todo pronóstico reaccionó con un arranque de orgullo en el que puso contra las cuerdas a Croacia.

Primero, con otra ocasión de Al Taamari; después, con el golazo de falta de Baha Faisal a falta de 17 minutos para el final; y, finalmente con un asedio estéril cerca de la portería de Livakovic que no obtuvo su premio. Croacia, que se enfrentará a España en un partido decisivo en Zagreb de la Liga de Naciones, salió con algo de moral tras firmar un gris encuentro.

-- Ficha técnica:

2 - Croacia: Livakovic; Bartolec (Jedvaj, min. 64), Lovren (Mitrovic, min. 46), Vida, Milic (min. 46); Rog, Badelj (Bradaric, min. 46), Pasalic; Pjaca, Rebic (Livaja, min. 64), Kramaric (Santini, min. 67).

1 - Jordania: Yassen; Shilbaya, Khattab, Marei, Al Arab, Al Bakhit; Attiah Bani, Al-Samarneh (Al Murjan, min. 64), Al Mardi (Al Rawashdeh, min. 72); Khadr (Faisal, min. 64) y Al Taamari.

Goles: 1-0, min. 24: Vida: 2-0, min. 63; Mitrovic; 2-1, min 73: Faisal.

Árbitro: Ando-Szabo (Hungría). Mostró cartulina amarilla a Bartolec (min. 46) por parte de Croacia y a Al Mardi (min. 41) por parte de Jordania.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Stadion NHK Rijeka ante cerca de 10.000 espectadores.