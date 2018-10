La CNMV advierte sobre varias entidades no registradas

Madrid, 15 oct (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy una advertencia sobre varias entidades que no figuran inscritas en el registro de la Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, la CNMV ha alertado sobre FXGIM Global Investment markets; Markets Cube Global LTD; Trade 24 Global LTD; Prisma Global LTD; Sucaba Enterprise LTD; rentabilidadenbitcoins.com; Joshua Consulting LTD; Joshua Development Limited; White Square Trading LTD; NTMT Transformatic Markets OU; Northside Business Centres; Bitcoin Revolution; y Strategic Trade Global, S.L. (Murcia).

Con el fin de mejorar la protección de los inversores y dada la creciente internacionalización de los mercados de valores, la CNMV publica estos anuncios en su página de internet, "www.cnmv.es", en la sección "advertencias". EFECOM