Anwar se encamina hacia jefatura de Gobierno en Malasia tras salir de prisión

Bangkok, 15 oct (EFE).- El exlíder de la oposición en Malasia Anwar Ibrahim, liberado el pasado mayo de prisión, se encamina hacia la jefatura del Gobierno tras tomar hoy posesión de su escaño en el Parlamento que ganó en las elecciones parciales del pasado sábado.

El nuevo diputado, que en 2015 fue encarcelado por cargos de sodomía que él achaca a una venganza política, es un aliado político del primer ministro, Mahathir Mohamad, de 93 años, quien tras las elecciones del pasado 9 de mayo se comprometió a ceder su cargo a Anwar en dos años.

El político no pudo presentarse en las elecciones legislativas al estar cumpliendo la condena por sodomía de la que fue indultado una semana después de la histórica victoria en las urnas de la coalición Pakatan Harapan (Pacto por la Esperanza).

"Estoy feliz. Me han quitado mis derechos de tiempo en tiempo...", dijo Anwar en una conferencia de prensa en el Parlamento retransmitida por el canal Channel News Asia.

"Cada vez que me enviaban a prisión me excluían, no podía apelar a un tribunal justo o tener mi sentencia revisada de forma justa, pero ahora me siento reivindicado de alguna forma", afirmó el parlamentario, que siempre ha defendido su inocencia de los cargos en su contra.

En su primera comparecencia como diputado, Anwar declaró que su prioridad ahora no es sustituir a Mahathir, sino reformar el Legislativo y devolverle la independencia del Gobierno tal como prometió la coalición gobernante en su programa electoral.

"Nuestro Parlamento en el pasado ha sido considerado un títere del Gobierno", señaló Anwar, vestido con una camisa y un tradicional gorro malayo negros.

El político, líder del Partido de la Justicia Popular, principal formación de Pakatan Harapan, obtuvo más del 70 por ciento de los votos en la circunscripción de Port Dickson, al sur de Kuala Lumpur, que un compañero de partido dejó vacante para que él pudiera entrar en el Parlamento.

Anwar fue viceprimer ministro de Mahathir entre 1993 y 1998 antes de enfrentarse al veterano dirigente, lo que le costó una condena de seis años de cárcel por corrupción y una primera acusación de sodomía de la que fue más tarde exonerado.

En 2008, se convirtió en jefe de la oposición ya en el mandato del entonces primer ministro, Naib Razak, pero volvió a ser acusado de sodomía y encarcelado en 2015.

Mahathir y Anwar, este desde la cárcel, unieron fuerzas el año pasado para enfrentarse a las urnas a Najib, acechado por múltiples sospechas de corrupción vinculada al fondo estatal de inversiones 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Su inesperada victoria puso fin al gobierno ininterrumpido de las alianzas encabezadas por la Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO) desde la independencia de Malasia en 1957.

Mahathir, que gobernó entre 1981 y 2003, volvió a tomar la riendas del Gobierno tras las elecciones, en las que recibieron el apoyo tanto de la mayoría malayo-musulmana, como de las minorías china e india del país.

El nuevo Ejecutivo reabrió la investigación sobre la presunta corrupción en 1MDB y desde entonces Najib ha sido imputado con 32 cargos de lavado de dinero y abuso de poder.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, unos 4.500 millones de dólares fueron desviados del 1MDB, de los cuales unos 1.000 millones habrían sido blanqueados en Estados Unidos con la compra de propiedades inmobiliarias, yates, joyas y obras de arte, entre otros.

Con notables reservas de petróleo y gas, Malasia es uno de los países más industrializados y de los mayores exportadores en el Sudeste Asiático y es conocido también por sus reservas naturales y las emblemáticas Torres Petronas en Kuala Lumpur.