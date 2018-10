Analistas atribuyen suspensión salida Cepsa a poca demanda y dudas mercados

Madrid, 15 oct (EFE).- Los analistas piensan que una demanda menos fuerte de lo esperada y las dudas de estos días en los mercados son los principales motivos que han llevado al propietario de Cepsa, Mubadala Investment, a suspender la salida a bolsa de Cepsa, prevista para el próximo jueves.

Según la firma Selfbank, la noticia no ha cogido por sorpresa y la cancelación de la oferta pública de venta (opv) del 25 % del capital de Cepsa era una posibilidad remota, pero no descartable, pues a finales de la semana pasada ya empezó a filtrarse que la operación no estaba generando el apetito inversor que cabía esperar.

A cuatro días de la colocación, los bancos de inversión que llevaban a cabo la operación seguían buscando comprador y ninguno de los grandes inversores institucionales, a los que estaba abierta la opv, habían solicitado paquetes representativos.

Por ese motivo y por la incertidumbre que impera en los mercados estos días, el accionista único de Cepsa ha optado por aplazar la operación en vez de malvender fijando el precio final en el rango bajo de la horquilla, piensa esta firma de análisis.

El rango orientativo de la opv iba de los 13,10 a los 15,10 euros, lo que suponía valorar a la compañía entre 7.010 y 8.010 millones de euros.

Además, Selfbank ha señalado que, según los expertos, el precio de salida de Cepsa no ha sido suficientemente atractivo, aún a pesar de estar bastante alejado de las valoraciones iniciales que se hicieron para la compañía, y ya algunos gestores de fondos habían manifestado su intención de no acudir a la opv, al considerar que no dejaba margen para un potencial de revalorización atractivo.

A juicio de la firma de análisis, las turbulencias de los mercados pueden complicar cualquier salida a bolsa próximamente y para no vender a un precio inferior a la valoración inicial, en ocasiones puede ser bueno esperar a un contexto más benigno.

Cepsa no ha sido la única salida a bolsa frustrada por el renovado pesimismo del mercado, pues desde el pasado jueves varias empresas han tomado la misma decisión, como la india Lodha Developers, la hongkonesa OCC Cables; la portuguesa Sonae, que ha aplazado la escisión y salida a bolsa de su división Sonar MC, y la holandesa LeasePlan, que el jueves decidió abandonar su salida a bolsa por las condiciones de mercado, ha recordado Selfbank.

XTB también cree que la volatilidad en los mercados y que no se hayan cumplido la expectativas de demanda en el periodo de prospección ha llevado a posponer la operación.

Su analista Guillermo Torrego cree también ha podido influir el descenso del precio del crudo, que se encontraba en 86 dólares el barril de Brent cuando se lanzó la opv y que ahora está en torno a los 80.

En las actuales circunstancias para poder llevar adelante la salida a bolsa de Cepsa se tendría que hacer una opv más atractiva, bajando los niveles de la horquilla de precios, según este analista, que piensa que otro de los motivos de la menor demanda que ha concitado la opv son los altos dividendos previstos en el folleto de salida a bolsa.

Estos altos dividendos pueden haber hecho desconfiar a los inversores sobre las posibilidades de reinversión de beneficios y de revalorización de la compañía.